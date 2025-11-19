A suivre aujourd'hui... Vinci

 Aller au contenu principal
information fournie par AOF 19/11/2025 à 08:00

(AOF) - En octobre, le trafic de Vinci Autoroutes affiche une hausse de 1,9 %, tiré par les véhicules légers. Depuis le début de l’année, la hausse s'affiche à 1,4 %, dont +1,6 % pour les véhicules légers et +0,7 % pour les poids lourds. S'agissant de Vinci Airports, le trafic progresse de près de 4 % sur la période, dans la continuité de la tendance affichée au troisième trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;

- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;

- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;

- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil de 15 administrateurs jusqu’en 2026, Pierre Anjolras étant directeur général depuis mai.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires multi-local :

- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,

- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,

- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,

- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette,

-progression régulière de la part de l’international dans les revenus, à 57 %, et dans le carnet de commandes, à 71 %,

- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;

- Stratégie environnementale net zéro carbone en 2050 :

- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;

- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;

- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité ;

- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions et par la participation au « great grid partnership » britannique 2030 de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique ;

- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;

- Carnet de commandes record de 72 Mds€, dont 70 % à l’international, et prises de commandes de31,9 Mds€ au 1 er semestre ;

- Situation financière maîtrisée à fin juin : 23,3 Mds€ de dette nette, au coût ramené à 3,5 % et à la maturité allongée à 5,6 %.

Défis

- Réduction de la disparité des marges, les concessions autoroutières apportant les 2/3 du bénéfice opérationnel ;

- Confirmation de la résistance au marasme persistant de la construction, reflétée par une hausse de la marge opérationnelle et le retour aux profits dans la promotion immobilière en France ;

- Après une avancée de 3,2 % du chiffre d’affaires et un repli de 3,4 % du bénéfice net (+ 10 % hors contribution fiscale exceptionnelle), objectifs 2025 inchangés :

- autoroutes : trafic en légère hausse,

- aéroports : croissance du trafic passagers moindre que celle de 2024,

- Energies : croissance de l’activité au taux de 2024 et maintien de la marge opérationnelle,

- Cobra IS : chiffre d’affaires minimal de 7,5 Mds€ et marge opérationnelle consolidée,

- VINCI Construction : stabilité des revenus et hausse de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 de 4,75 €.

Valeurs associées

VINCI
116,7000 EUR Euronext Paris -1,52%
