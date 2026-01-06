A suivre aujourd'hui... Verallia

(AOF) - Verallia , troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires en verre, annonce la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière, à compter du 1er mars 2026, en remplacement de Nathalie Delbreuve. Elle rejoindra le comité exécutif et sera directement rattachée à Patrice Lucas, directeur général du groupe Verallia.
Avec l'arrivée de Cristina Riesgo prévue le 1er mars, le groupe a décidé de reprogrammer le Capital Market Day, initialement prévu le 21 janvier, au troisième trimestre 2026. Cette décision vise à garantir son intégration optimale et de bénéficier de sa participation active à la finalisation de cet événement stratégique.
Cristina Riesgo a débuté sa carrière chez General Electric, où elle a occupé plusieurs fonctions financières. Par la suite, elle a exercé des responsabilités internationales, notamment en FP&A (planification et analyse financières), en direction financière industrielle, ainsi qu'en développement stratégique et fusions-acquisitions.
En 2020, elle a rejoint Siemens Gamesa en tant que directrice financière de la division Onshore, supervisant une activité de 6 milliards de dollars et une équipe de 400 personnes. Au cours des deux dernières années, elle a mené la transformation financière du groupe, améliorant significativement sa rentabilité et sa gouvernance.
AOF - EN SAVOIR PLUS
Points clés
- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;
- Chiffre d’affaires de 3,5 Mds réalisé à 65% en Europe du sud et de l’ouest, 22% en Europe du nord et de l’est et 12% en Amérique latine ;
- Ambition "Glo-Cal " alliant force du réseau international, montée en qualité et valeur des bouteilles et relation de proximité avec les clients ;
- Capital contrôlé par le brésilien BWGI avec 77,05 % du capital depuis l’OPA lancée en juillet, devant BpiFrance (3,8 %) et les salariés (4,14 %), Michel Giannuzzi présidant le conseil de 13 administrateurs, Patrice Lucas assurant la direction générale.
Enjeux
- Modèle d’affaires en cours de révision, avant la présentation d’une nouvelle stratégie le 21 janvier 2026 :
- adaptation des capacités industrielles au recul de la demande et déploiement du Plan d’amélioration de la performance et d’optimisation des ressources ;
- décalage à 2027 des capacités additionnelles en Espagne et Italie,
- réduction des effectifs en Allemagne, pour un coût de 10 M€,
- volontarisme pour le développement de la filiale argentine détenue à 59,9 % ;
- priorité donnée à la génération de trésorerie,
- innovation menée par 13 centres de R&D : co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales, « Selective line » pour les produits hauts de gamme et optimisation des échanges thermiques dans les fours ;
- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :
- 2025 : intégration à 59 % du calcin dans les processus de production pour renforcer la dimension circulaire des emballages en verre et taux de collecte de 83 % en Europe,
- 2040 : neutralité carbone pour les activités directes, dont 10 % de compensation apportée par la plantation de 100 000 arbres par an,
- après les constructions d’un four électrique en Charente puis de 2 fours hybrides en France et Espagne, projet de four alimenté en hydrogène en Allemagne et démarrage au Brésil, d’un four à oxy-combustion,
- émissions de emprunts « durables » ;
- Solidité financière maîtrisée malgré une remontée de la dette à 1,9 Md€ au 1er semestre, d’où effet de levier relevé à 2,6 mais 82,6 M€ d’autofinancement libre et 373 M€ de liquidités.
Défis
- 3 facteurs explicatifs de la forte dévalorisation boursière :
- réduction du flottant,
- marché très affecté par les réductions de stocks et la baisse de la demande finale, notamment en août-septembre,
- impact négatif élevé de la dévaluation du peso argentin sur les revenus et le résultat ;
- Après le départ en novembre de la directrice financière, fortes attentes des investisseurs à l’égard du futur plan stratégique ;
- Après une dégradation de la marge d’exploitation à fin septembre, objectifs 2025 2 fois abaissés: excédent brut d’exploitation autour de 700 M€ et autofinancement libre d’environ 150 M€ ;
- Dividende 2024 en repli à 1,70 €.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer