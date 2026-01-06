A suivre aujourd'hui... Verallia

(AOF) - Verallia , troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires en verre, annonce la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière, à compter du 1er mars 2026, en remplacement de Nathalie Delbreuve. Elle rejoindra le comité exécutif et sera directement rattachée à Patrice Lucas, directeur général du groupe Verallia.

Avec l'arrivée de Cristina Riesgo prévue le 1er mars, le groupe a décidé de reprogrammer le Capital Market Day, initialement prévu le 21 janvier, au troisième trimestre 2026. Cette décision vise à garantir son intégration optimale et de bénéficier de sa participation active à la finalisation de cet événement stratégique.

Cristina Riesgo a débuté sa carrière chez General Electric, où elle a occupé plusieurs fonctions financières. Par la suite, elle a exercé des responsabilités internationales, notamment en FP&A (planification et analyse financières), en direction financière industrielle, ainsi qu'en développement stratégique et fusions-acquisitions.

En 2020, elle a rejoint Siemens Gamesa en tant que directrice financière de la division Onshore, supervisant une activité de 6 milliards de dollars et une équipe de 400 personnes. Au cours des deux dernières années, elle a mené la transformation financière du groupe, améliorant significativement sa rentabilité et sa gouvernance.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;

- Chiffre d’affaires de 3,5 Mds réalisé à 65% en Europe du sud et de l’ouest, 22% en Europe du nord et de l’est et 12% en Amérique latine ;

- Ambition "Glo-Cal " alliant force du réseau international, montée en qualité et valeur des bouteilles et relation de proximité avec les clients ;

- Capital contrôlé par le brésilien BWGI avec 77,05 % du capital depuis l’OPA lancée en juillet, devant BpiFrance (3,8 %) et les salariés (4,14 %), Michel Giannuzzi présidant le conseil de 13 administrateurs, Patrice Lucas assurant la direction générale.

Enjeux

- Modèle d’affaires en cours de révision, avant la présentation d’une nouvelle stratégie le 21 janvier 2026 :

- adaptation des capacités industrielles au recul de la demande et déploiement du Plan d’amélioration de la performance et d’optimisation des ressources ;

- décalage à 2027 des capacités additionnelles en Espagne et Italie,

- réduction des effectifs en Allemagne, pour un coût de 10 M€,

- volontarisme pour le développement de la filiale argentine détenue à 59,9 % ;

- priorité donnée à la génération de trésorerie,

- innovation menée par 13 centres de R&D : co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales, « Selective line » pour les produits hauts de gamme et optimisation des échanges thermiques dans les fours ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2025 : intégration à 59 % du calcin dans les processus de production pour renforcer la dimension circulaire des emballages en verre et taux de collecte de 83 % en Europe,

- 2040 : neutralité carbone pour les activités directes, dont 10 % de compensation apportée par la plantation de 100 000 arbres par an,

- après les constructions d’un four électrique en Charente puis de 2 fours hybrides en France et Espagne, projet de four alimenté en hydrogène en Allemagne et démarrage au Brésil, d’un four à oxy-combustion,

- émissions de emprunts « durables » ;

- Solidité financière maîtrisée malgré une remontée de la dette à 1,9 Md€ au 1er semestre, d’où effet de levier relevé à 2,6 mais 82,6 M€ d’autofinancement libre et 373 M€ de liquidités.

Défis

- 3 facteurs explicatifs de la forte dévalorisation boursière :

- réduction du flottant,

- marché très affecté par les réductions de stocks et la baisse de la demande finale, notamment en août-septembre,

- impact négatif élevé de la dévaluation du peso argentin sur les revenus et le résultat ;

- Après le départ en novembre de la directrice financière, fortes attentes des investisseurs à l’égard du futur plan stratégique ;

- Après une dégradation de la marge d’exploitation à fin septembre, objectifs 2025 2 fois abaissés: excédent brut d’exploitation autour de 700 M€ et autofinancement libre d’environ 150 M€ ;

- Dividende 2024 en repli à 1,70 €.