À suivre aujourd'hui - Vendredi 9 octobre

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8 octobre - Delta Air Lines devrait annoncer des résultats trimestriels en hausse, mais l’attention se portera surtout sur sa capacité à fixer ses tarifs de manière à compenser une nouvelle flambée des coûts du carburant. Aux États-Unis, les prix du kérosène ont dépassé les 4,50 dollars le gallon en septembre, un niveau bien supérieur aux quelque 3,15 dollars prévus par Delta dans ses perspectives pour le troisième trimestre. Les prix du carburant restant élevés, les investisseurs observeront si Delta parvient à maintenir la hausse de ses tarifs sans nuire à la demande — et dans quelle mesure cette dernière flambée pourrait peser sur les résultats du quatrième trimestre et de l’année 2027.

Sur le plan économique américain, l’université du Michigan doit publier l’indice de confiance des consommateurs pour octobre, qui devrait légèrement reculer à 47,8, contre 48,1 en septembre.

La Banque fédérale de réserve de Boston devrait publier le texte du discours de la présidente Susan Collins prononcé lors d’une conférence à huis clos en mémoire de John Leahy, dans le Michigan (16h00/20h00).

Statistique Canada publiera son enquête sur la population active de septembre; le taux de chômage devrait passer de 6,4 % en août à 6,5 %, tandis que l’économie devrait avoir créé 9 200 emplois après en avoir supprimé 41 700 le mois précédent.

En Amérique latine, l’IBGE doit publier les données de l’indice des prix à la consommation (IPCA) du Brésil pour septembre. Les prix à la consommation devraient augmenter de 0,73 % sur le mois, après avoir baissé de 0,32 % en août, tandis que l’inflation annuelle devrait s’accélérer pour atteindre 4,50 %.