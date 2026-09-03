À suivre aujourd'hui - Vendredi 4 septembre

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3 septembre - Le rapport sur l’emploi du ministère du Travail, très attendu, sera au centre de l’actualité aujourd’hui. Les chiffres de l’emploi non agricole devraient indiquer que l’économie américaine a créé 56 000 emplois en août, se redressant ainsi après une perte inattendue de 23 000 emplois en juillet. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,1%. Par ailleurs, le secteur privé aurait créé 45 000 emplois le mois dernier, après en avoir créé 30 000 en juillet, tandis que le secteur manufacturier aurait enregistré une hausse de 5 000 emplois. Les salaires moyens auraient augmenté de 0,3% en glissement mensuel et de 3% en glissement annuel. La durée hebdomadaire moyenne du travail s’est établie à 34,3 heures en août.

Statistique Canada s'apprête à publier les données sur l'emploi du mois d'août pour le pays, le taux de chômage devant rester stable à 6,4%. L'économie canadienne aurait créé 15 000 emplois le mois dernier, en baisse par rapport aux 75 100 postes créés en juillet grâce à de solides progressions tant dans le secteur du temps plein que dans celui du temps partiel. L'indice PMI Ivey du mois d'août doit également être publié.

Du côté de l'Amérique latine, les données commerciales du Brésil pour le mois d'août doivent être publiées; elles devraient afficher un excédent de 7,136 milliards de dollars, en hausse par rapport à l'excédent de 7,067 milliards de dollars enregistré en juillet. Par ailleurs, l'investissement brut en capital fixe du Mexique a probablement augmenté de 0,4% en juin, après avoir reculé de 0,4% en mai. Sur un an, cet investissement a bondi de 4,8%.