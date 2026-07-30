À suivre aujourd'hui - Vendredi 31 juillet

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30 juillet -

Les géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron s'apprêtent à publier leurs résultats du deuxième trimestre; les analystes s'attendent à ce que les deux sociétés affichent un résultat net supérieur à celui de l'année précédente.

Colgate-Palmolive devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre, soutenu par une forte demande internationale de produits d'usage quotidien, notamment dans les soins bucco-dentaires et les soins personnels. Le fabricant de biens de consommation Church & Dwight devrait quant à lui afficher un chiffre d'affaires en baisse au deuxième trimestre en raison d'une demande faible.

Le ministère américain du Travail clôturera la semaine avec la publication de l’indice des coûts salariaux du deuxième trimestre, qui devrait afficher une hausse de 0,8 %, après une progression de 0,9 % au trimestre précédent. L’indice PMI de Chicago et l’indice définitif de confiance des consommateurs de l’université du Michigan pour juillet sont également attendus.

Le géant du crédit privé Ares Management publiera ses résultats du deuxième trimestre; Wall Street s’intéressera particulièrement aux tendances en matière de levée de fonds et de déploiement, ainsi qu’aux perspectives de la direction pour le second semestre 2026. Le gestionnaire d’actifs Franklin Resources devrait également afficher un bénéfice en hausse au troisième trimestre, grâce à l’augmentation des commissions de gestion.

Cboe devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice au deuxième trimestre. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant la participation des particuliers et les contrats à terme perpétuels.

Le fabricant de vaccins Moderna devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant l’ouverture de la Bourse. Les investisseurs se concentreront sur les ventes de son vaccin contre la COVID-19 et sur toute révision de ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

Au Canada, l’opérateur de pipelines Enbridge devrait publier un bénéfice ajusté du deuxième trimestre inférieur à celui de l’année précédente, reflétant une contribution saisonnière plus faible de son activité de distribution de gaz ainsi que des coûts de financement et d’exploitation plus élevés, malgré des volumes de transport stables et un chiffre d’affaires en hausse. Les analystes s’intéresseront aux perspectives de la direction pour le reste de l’année 2026 et aux dernières informations concernant les projets de croissance. Par ailleurs, le producteur de pétrole et de gaz Imperial Oil devrait également publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact des tensions au Moyen-Orient.

Sur le plan économique canadien, Statistique Canada doit publier les données du produit intérieur brut (PIB) du mois de mai, qui devraient afficher une hausse de 0,2 % après une augmentation de 0,5 % précédemment. Le solde budgétaire du pays pour le mois d’avril est également attendu, après un déficit de 29,73 milliards de dollars canadiens lors de la précédente publication.

En Amérique latine, la banque centrale colombienne devrait relever son taux directeur de 50 points de base, à 12,50 %, invoquant des pressions inflationnistes persistantes. Le taux de chômage chilien du mois de juin et les chiffres de la production manufacturière seront également publiés. Par ailleurs, la dette brute du Brésil devrait atteindre 81,5 % du PIB en juin, contre 81,1 % en mai.