À suivre aujourd'hui - Vendredi 26 juin

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25 juin - Sur le plan économique américain, le Bureau du recensement s'apprête à publier les données préliminaires de la balance commerciale des biens pour le mois de mai. Les économistes s'attendent à ce que le déficit se creuse légèrement, passant de 83,01 milliards de dollars à 85 milliards de dollars. Par ailleurs, l'université du Michigan devrait publier son indice de confiance des consommateurs, qui devrait avoir progressé à 50 en juin, contre 48,9 en mai.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, doit participer à l’Aspen Ideas Festival organisé par l’Aspen Institute (11h30/15h30).

Du côté de l’Amérique latine, le taux de chômage brésilien (IBGE) devrait légèrement reculer à 5,6 % en mai, contre 5,8 % le mois précédent. Le déficit de la balance courante du pays devrait s’élargir pour atteindre environ 4,159 milliards de dollars en mai, contre un déficit de 1,765 milliard de dollars en avril. Par ailleurs, les investissements directs étrangers au Brésil devraient reculer à environ 5,75 milliards de dollars en mai, contre 8,912 milliards en avril. Au Mexique, la publication des données sur la balance commerciale est attendue; celles-ci devraient afficher un excédent de 4,625 milliards de dollars en mai, en légère hausse par rapport aux 4,52 milliards enregistrés en avril.