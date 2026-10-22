À suivre aujourd'hui - Vendredi 23 octobre

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22 octobre - S&P Global doit publier les chiffres de l'indice des directeurs d'achat américains () et de l'indice PMI) pour le mois d'octobre. Le PMI manufacturier devrait s'établir à 55,5, en baisse par rapport aux 55,9 enregistrés en septembre. Le PMI des services devrait reculer à 58,0, contre 58,8 en septembre, tandis que le PMI composite s'établissait à 58,4 lors de la précédente publication. Par ailleurs, l’université du Michigan doit publier son indice définitif de confiance des consommateurs pour octobre, qui devrait se maintenir à 46,3, inchangé par rapport au mois dernier.

Parmi les principaux résultats d’entreprises, American Express devrait afficher une hausse de ses bénéfices lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, ses clients fortunés continuant à dépenser dans les voyages et les loisirs, ce qui soutient les volumes de transactions.

Par ailleurs, les investisseurs devraient se concentrer sur le rythme de reprise des activités de SLB au Moyen-Orient, la performance de ses marges et la croissance de ses activités numériques à forte marge lorsque le prestataire de services pétroliers publiera ses résultats du troisième trimestre. La société devrait afficher un bénéfice par action de 61 centimes, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, Apple s’apprête à lancer son premier appareil pliable, l’iPhone Duo, dans ses magasins physiques. Les commandes en ligne pour cet appareil ont été épuisées en quelques minutes, laissant présager de longues files d’attente devant les Apple Stores pour la première fois depuis des années.

Du côté de l’actualité économique canadienne, Statistique Canada doit publier les chiffres des ventes au détail pour le mois d’août. Les ventes au détail devraient progresser de 1,3 % en glissement mensuel, après une baisse de 0,7 % en juillet. Hors secteur automobile, les ventes au détail devraient augmenter de 1,0 % en glissement mensuel, inversant ainsi la baisse de 0,7 % enregistrée le mois précédent.

En Amérique latine, les données sur l’inflation au Brésil seront au centre de l’attention. L’IBGE doit publier l’indice d’inflation IPCA-15 de mi-mois pour octobre, qui devrait progresser de 0,43 % en glissement mensuel après une hausse de 0,70 % lors de la précédente publication. En glissement annuel, l’inflation devrait s’accélérer à 4,73 %, contre 4,47 % précédemment.