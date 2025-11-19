 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 961,00
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Sodexo
information fournie par AOF 19/11/2025 à 08:14

(AOF) - Thierry Delaporte, récemment nommé directeur général de Sodexo , élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026. Sarosh Mistry, actuellement Président Amérique du Nord de Sodexo, quittera l'entreprise le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.

"Grâce à sa connaissance approfondie des pratiques et de la culture managériale américaines", Thierry Delaporte se concentrera sur le redressement des activités de Sodexo en Amérique du Nord, afin d'initier une nouvelle phase de croissance et d'accélérer la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

Groupe de de restauration et de gestion des installations, créé en 1966 ;

- Chiffre d'affaires de 23,8 Mds€, réalisé à 65 % dans les services sur sites, 25 % dans la gestion des installations et 9 % dans les solutions intégrées ;

- 2 grandes zones géographiques : l’Amérique du nord pour 44 %, la France pour 12 %, puis le reste du monde (Europe majoritairement) ;

- Ambition de croissance via 3 leviers : être un pure player leader mondial des services de restauration et de gestion des installations, assurer l’indépendance par un actionnariat familial à la présence renforcée dans le capital, puis anticiper les risques majeurs -fidélisation des clients & collaborateurs et exécution des contrats ;

- Société détenue à 43,6 % par la famille fondatrice Bellon (58,7 % des droits de vote) ;

- Modification de la gouvernance : Sophie Bellon conserve la présidence du conseil de 12 administrateurs et cède, le 15 novembre, la direction générale à Thierry Delaporte.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires recentré sur la restauration :

- diminution du nombre de pays et responsabilités opérationnelles des services sur site scindées en 3 régions -Amérique du nord, Europe et reste du monde;

- puissance d’achat très favorable aux marges via Entegra, structure opérationnelle aux Etats-Unis et en Europe, encore renforcée par les acquisitions d’Agap’pro, majorian et cadhi,

- diversification « any food, anytime, anywhere » : offre hors site aux Etats-Unis,, type vente de snackings à emporter via un doublement des unités culinaires, ou Sodexo Live! dans les aéroports,

- sélectivité dans les nouveaux contrats (1,6 Md€ en 2024) et nouvelle offre au 2 nd semestre à destination des universités d’Amérique du nord,

- exigence commerciale via l’exploitation des données et les ventes additionnelles sur sites,

- innovation « Move to cloud » (+ 600 M€ d’investissements par an en tech et data) axée sur l’optimisation et mutualisation des process et la relation directe avec les clients, avec objectif 2025 de 10 millions de consommateurs actifs sur les éco-systèmes digitaux ;

- Stratégie environnementale « Better tomorrow » de neutralité carbone totale en 2040 :

- 2025 : neutralité pour les scopes 1 et 2, repli de 50% des déchets sur 85 % des sites et alimentation en électricité renouvelable pour la totalité des sites,

- 2030 : recul de 64,9 %, vs 2019, des émissions absolues,

- - accélération de l’adoption de repas bas carbone par les clients ;

- Intégration de Grupo Mediterranea qui double la part de marché du groupe en Espagne ;

- Solidité financière solide notée A avec 4,5 Mds€ de capitaux propres soit un taux d’endettement de 26,7 % et un effet de levier diminué à 1,7.

Défis

- Impact négatif des parités euro contre les autres monnaies, notamment le réal brésilien et le dollar américain ;

- Suivi du taux de fidélisation clients (93,9 % au 1 er semestre de l’exercice clos le 31 août ;

- Ralentissement de la croissance en Amérique du nord et en Europe, affectées par le recul des volumes en éducation et institutions publiques ;

- Après un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires semestriel et une faible avancée de au 3 ème trimestre, 3 ème révision en baisse des objectifs de chiffre d’affaires 2024-25 : croissance des revenus dans le bas de la fourchette de 3 à 4 % et taux de rétention des contrats de 94 à 95,5 % ;

- Dividende 2023-24 : 2,65 €..

Valeurs associées

SODEXO
45,9400 EUR Euronext Paris -1,54%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/11/2025 à 08:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CGG (Crédit: / CGG)
    Viridien instaure une gouvernance dissociée
    information fournie par AOF 19.11.2025 08:46 

    (AOF) - Le conseil d’administration de Viridien dissocie les fonctions de président et de directeur général. Sophie Zurquiyah continuera d’exercer la présidence du conseil tout en quittant ses fonctions de direction à l’issue de son mandat d’administrateur, soit ... Lire la suite

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Iliad : chiffre d'affaires et abonnés en hausse au troisième trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.11.2025 08:40 

    Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse, lors de la publication de ses résultats financiers trimestriels. Sur la période, le groupe présent en France, Italie et Pologne a vu ses ... Lire la suite

  • Un employé de la NASA devant une carte du monde affichant les informations transmises par satellites, lors d'une exposition immersive au siège de la NASA à Washington, le 21 juin 2023 ( AFP / Stefani REYNOLDS )
    Climat: le risque d'être "dans le noir" sans satellites américains, avertit un scientifique
    information fournie par AFP 19.11.2025 08:39 

    La chute des budgets consacrés par les États-Unis à l'observation par satellite de la planète risque de nous plonger "dans le noir", avec une météo moins fiable et moins de données pour les climatologues, avertit le numéro deux d'un organisme d'observation crucial ... Lire la suite

  • Des fragrances dans un laboratoire. (illustration) ( AFP / MICHAEL MATTHEY )
    Interparfums ne peut pas établir des prévisions de ventes pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.11.2025 08:39 

    Interparfums a annoncé mercredi dans un communiqué ne pas être en mesure d'estimer son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, et observe un ralentissement de sa croissance en 2025. "La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank