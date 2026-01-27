 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Serge Ferrari
information fournie par AOF 27/01/2026 à 08:07

(AOF) - SergeFerrari Group a généré en 2025 un chiffre d'affaires de 347,5 millions d'euros, soit une hausse de 7,4% à périmètre et change courants et de +7,9% à périmètre et change constants, en comparaison de l'exercice précédent. Cette évolution des ventes matérialise une activité commerciale soutenue sur l'ensemble de l'année, dans un contexte géopolitique et économique volatil.

La performance d'ensemble traduit des évolutions différenciées selon les zones géographiques.

En Europe, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,2% à périmètre et change courants (grâce notamment à des prises de part de marché) et de 1,1% à périmètre et change constants par rapport à 2024, cette zone se révélant une année de performance solide dans un marché de plus en plus difficile.

La zone Amérique enregistre une progression marquée de son chiffre d'affaires de 42,7% à périmètre et change courants et de 48,1% à périmètre et change constants, avec la fin de l'attentisme qui avait pu pénaliser l'exercice précédent.

La zone Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique réalise quant à elle un chiffre d'affaires en hausse de 12,2% à périmètre et change courants et de 12,4% à périmètre et change constants, dans un contexte de demande soutenue notamment pour les produits de sa filiale F.I.T à Taïwan, et de reprise des grands projets au Moyen-Orient.

SergeFerrari Group n'a pas communiqué de prévisions sur le nouvel exercice 2026 indiquant seulement qu'il l'entame avec "de solides fondamentaux tout en restant toujours en alerte face au contexte incertain pouvant limiter la visibilité".

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/01/2026 à 08:07:00.

