A suivre aujourd'hui... Roche Bobois

(AOF) - Roche Bobois publie un chiffre d'affaires annuel de 402,5 millions d'euros au terme de l'exercice 2025, en repli de 2,8% à changes courants et de 1,3% à changes constants par rapport à fin 2024. Il est en ligne avec les attentes et dernières anticipations. Le chiffre d'affaires de Roche Bobois en France s'établit à 107,7 MEUR sur l'année 2025, soit -3,3% par rapport à l'année 2024 dans un contexte d'instabilité politique et économique défavorable à l'achat de mobilier.
En ce qui concerne le volume d'affaires, les magasins en propre réalisent sur l'ensemble de l'année 2025 des prises de commandes qui atteignent 351 MEUR, en recul limité de 1,2% à changes constants (-2,5% à changes courants) par rapport à fin 2024.
En intégrant les prises de commandes des franchisés, toutes enseignes confondues, le volume d'affaires total atteint 563,8 MEUR au 31 décembre 2025, soit -2,8% à changes constants (-4,3% à changes courants) par rapport au 31 décembre 2024.
A fin décembre 2025, le portefeuille de commandes est de 122,7 MEUR contre 134,7 MEUR à fin décembre 2024, impacté par l'évolution de la parité euro/dollar sur les prises de commandes américaines et par l'activité commerciale du quatrième trimestre 2025.
Sur le plan de la rentabilité, Roche Bobois SA anticipe un Ebitda 2025 très proche de celui de 2024, entre 70 à 72 MEUR (à comparer à 74 MEUR en 2024).
