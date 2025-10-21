 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Rémy Cointreau
information fournie par AOF 21/10/2025 à 07:18

(AOF) - Rémy Cointreau annonce la réalisation de son premier placement privé de type Schuldschein pour un montant total de 200 millions d’euros, réparti en deux tranches de 3 et 5 ans, soit une maturité moyenne d’environ 4 ans. La majorité de l’emprunt a été émise à taux variable (indexé sur l’Euribor 6 mois), le solde à taux fixe. Initialement prévu pour un montant de 150 millions d’euros, le placement a été sursouscrit par des investisseurs français et internationaux, illustrant le soutien et la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière de Rémy Cointreau.

S'inscrivant dans le cadre de la gestion active des besoins de financement du groupe, cette opération permet à Rémy Cointreau d'accroître sa flexibilité financière et de diversifier ses sources de financement. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Rémy Cointreau

Points clés

- Groupe de spiritueux né en 1724, avec 14 marques mondiales : Remy Martin et Louis XIII pour les cognacs, diversifié dans les liqueurs et spiritueux avec Cointreau, Metax, St-Rémy, Mount Gay, The Botanis, Malt Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland, Hautes Glaces - et 2 marques d’exception - Telmont, Belle de Brillet ;

- Ventes de 985 M€ réparties entre 2 divisions : le cognac pour 62 %, les liqueurs et spiritueux pour 36%, la part des marques partenaires ayant été réduite à 2% ;

- Positionnement international, l’Asie-Pacifique étant 1er marché du groupe (40% des ventes) dans les Amériques (38%) ;

- Ambition 2030 : place de n°1 mondial des spiritueux d’exception, avec une part de 65% dans les ventes, maîtrise des prix de vente des spiritueux d’exception, au prix unitaire supérieur à 50€ via le renforcement du contrôle de circuit de distribution (85% des ventes) ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices (55,4% des actions et + 70% des droits de vote)

- Gouvernance : Franck Marilly nommé directeur général le 25 juin 2025, Marie-Amélie de Leusse présidente du conseil de 12 administrateurs

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires face à la chute du chiffre d’affaires :

- diminution des coûts drastique et structurelle de 145 M€, réduction de 10% des effectifs non opérationnels et adoption d’un nouveau plan d’économies, de + 50 M€,

- restructuration en 2 divisions de l’organisation commerciale, niveau élevé (21,4% du chiffre d’affaires) des investissements et approche marketing ciblée par produit, client ou zone géographique (France, Italie et Royaume-Uni en Europe…),

- montée en puissance de l’e-commerce, à 20% des ventes,

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- d’ici 2030 : déploiement du plan « New Generation Terroirs » : conversion totale des agriculteurs et viticulteurs directs à l’agroécologie (vs 6% à fin mars) et durcissement de la gestion de l’eau (- 20% de prélèvement par litre d’alcool),

- recours intégral aux énergies renouvelables et réduction de moitié des émissions de CO2 par bouteille ;

- Poursuite de la remontée de la rentabilité des liqueurs et spiritueux, inférieure de 2 fois à celle du cognac qui contribue aux 8/10èmes du bénéfice opérationnel ;

- Bilan solide avec une dette nette à 37% des capitaux propres mais dégradation du levier à + 1.

Défis

- Forte saisonnalité des ventes et, depuis 2 ans, incertitudes fortes créées par une double exposition aux droits de douane

- Chine : menace de tarifs additionnels (38,1%) sur les importations de cognac en attente de confirmation le 5 juillet : activation du plan d’actions pour en atténuer les effets à partir de l’exercice en cours clos à fin mars ;

- Etats-Unis : taux plancher de 10% pour toutes les importations, et négociations en cours jusqu’au 9 juillet pour les tarifs additionnels (20% depuis l’Union Européenne, 10% depuis le Royaume-Uni et 10% depuis la Barbade) ;

- Objectifs 2025-26 confirmés : dans un environnement encore marqué par le niveau élevé des stocks dans les Amériques, repli de 18% des ventes et marge opérationnelle de 21 à 22% ;

- Objectifs 2029-30 confirmés : reprise à partir de 2025-26 de la trajectoire de croissance, marge brute de 72% et marge opérationnelle courante de 33%.

Valeurs associées

REMY COINTREAU
48,980 EUR Euronext Paris +2,17%
