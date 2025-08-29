 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 752,31
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Rémy Cointreau
information fournie par AOF 29/08/2025 à 08:19

(AOF) - Après l'accord conclu depuis le 1er août entre les États-Unis et l’Union européenne, instauran un taux de droits de douane de 15% (contre 30% initialement envisagés), Rémy Cointreau a mis à jour ses hypothèses pour l’exercice 2025-26. L'impact net global estimé des droits de douane sur le Résultat Opérationnel Courant est revu à la baisse, de 45 millions d’euros à 30 millions d’euros : 10 millions d’euros en Chine (inchangé) et 20 millions d’euros aux Etats-Unis (contre 35 millions d’euros précédemment).

En conséquence, Rémy Cointreau anticipe désormais une baisse organique du ROC à mid-single digit en 2025-26 (contre une baisse à mid-to-high single digit précédemment).

L'entreprise réaffirme par ailleurs son objectif d'une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires à mid-single-digit, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Rémy Cointreau

=/ Points clés /=

- Groupe de spiritueux né en 1724, avec 12 marques mondiales : Remy Martin et Louis XIII pour les cognacs, diversifié dans les liqueurs et spiritueux avec Cointreau, Metax, St-Rémy, Mount Gay, The Botanis, Malt Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland, Hautes Glaces - et 2 marques d’exception - Telmont, Belle de Brillet ;

- Ventes de 1,2 Md€ réparties entre 2 divisions – le cognac pour 65%, les liqueurs et spiritueux pour 33%, la part des marques partenaires ayant été réduite à 2% ;

- Positionnement international, l’Asie-Pacifique étant 1er marché du groupe (40% des ventes) dans les Amériques (38%) ;

- Ambition 2030 : place de n°1 mondial des spiritueux d’exception, avec une part de 65% dans les ventes, maîtrise des prix de vente des spiritueux d’exception, au prix unitaire supérieur à 50€ via le renforcement du contrôle de circuit de distribution (85% des ventes) ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices (56,43 % des actions et 70,52 % des droits de vote), Marie-Amélie de Leusse présidant le conseil de 12 administrateurs, Eric Vallat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires face à la chute du chiffre d’affaires :

- diminution des coûts drastique et structurelle de 145 M€, réduction de 10% des effectifs non opérationnels et adoption d’un nouveau plan d’économies, de + 50 M€,

- restructuration en 2 divisions de l’organisation commerciale, niveau élevé (21,4%du chiffre d’affaires) des investissements et approche marketing ciblée par produit, client ou zone géographique (France, Italie et Royaume-Uni en Europe…),

- montée en puissance de l’e-commerce, à 20% des ventes,

- Stratégie environnementale visant le nez zéro en 2050 :

- d’ici 2030 : déploiement du plan « New Generation Terroirs » : conversion totale des agriculteurs et viticulteurs directs à l’agroécologie (vs 6 % à fin mars) et durcissement de la gestion de l’eau (- 20% de prélèvement par litre d’alcool),

- recours intégral aux énergies renouvelables et réduction de moitié des émissions de CO2 par bouteille ;

- Poursuite de la remontée de la rentabilité des liqueurs et spiritueux, inférieure de 2 fois à celle du cognac qui contribue aux 8/10èmes du bénéfice opérationnel ;

- Droits de douane additionnels (38,1%) sur les importations de cognac en Chine en attente de confirmation : estimation d’un impact marginal pour l’exercice en cours et activation du plan d’actions pour en atténuer les effets à partir de 2025-26 ;

- Bilan solide avec 1,85 Md€ de capitaux propres mais hausse de la dette nette à 650 M€, soit un effet de levier de 1,68.

=/ Défis /=

- Forte saisonnalité des ventes et, depuis 2 ans, réduction de la visibilité : inflation des coûts de production et réductions de stocks aux Etats-Unis ;

- Après un premier semestre marqué par un recul de 17,8 % des ventes sur les trois premiers mois de l’exercice , objectifs 2024-25 confirmés dans le bas de la fourchette, soit un repli de 18 % des ventes et une marge opérationnelle entre 21 et 22%;

- Stratégie 2029-30 aux objectifs confirmés : reprise à partir de 2025-26 de la trajectoire de croissance, marge brute de 72% et marge opérationnelle courante de 33% ;

- Dividende 2023-24 de 2 €, payable en numéraire ou actions -option retenue par le holding familial ORPAR.

Valeurs associées

REMY COINTREAU
55,0500 EUR Euronext Paris +0,73%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/08/2025 à 08:19:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank