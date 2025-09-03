A suivre aujourd'hui... Pluxee

(AOF) - Pluxee , acteur international majeur sur le marché des avantages et de l’engagement des salariés, annonce avoir finalisé l’acquisition de 100% de Skipr, une entreprise belge innovante et en forte croissance, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés. Grâce à l'acquisition de Skipr, Pluxee est idéalement positionné pour continuer à gagner des parts de marché dans les avantages mobilité aux salariés, un secteur porté par l'intérêt croissant des employeurs et des salariés pour la mobilité durable.

Cette transaction permettra d'augmenter le chiffre d'affaires grâce à une base de clients élargie, créera de nouvelles opportunités de cross-selling et posera les bases pour l'intégration future de la solution dans d'autres marchés.

Au regard de la forte dynamique de croissance de Skipr, l'acquisition devrait contribuer positivement à la croissance organique et à l'Ebitda récurrent du groupe à partir de l'exercice 2026. La transaction sera entièrement financée à partir des ressources financières existantes, avec un impact limité sur l'endettement.

S'appuyant sur un partenariat déjà fructueux, cette transaction renforce la position leader de Pluxee en Belgique et en France. Skipr propose une solution SaaS de pointe spécialement conçue pour permettre aux employés de choisir leur option de mobilité. Elle offre également aux équipes des ressources humaines un outil flexible permettant la personnalisation ainsi qu'une gestion efficace des dépenses et de l'empreinte carbone.

Points clés

- Acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés présent dans 31 pays, créé en 2023 par scission du groupe Sodexo ;

- Chiffre d'affaires de 1,2 Md€, apporté à 84 % par les avantages aux salariés, le reste par les autres produits (cartes de carburant, chèques sociaux…) .

- 2 grandes zones géographiques –l’Amérique latine pour 38 %, l’Europe continentale pour 45 %, les Etats-Unis et l’Asie pour le reste ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’élargissement de l’offre d’avantages aux salariés en répondant aux nouveaux besoins, consolidation du partenariat avec les 15 000 petits et moyens commerçants spécialisés dans l’offre de repas et l’expansion géographique ;

- Société détenue à 42,83 % par la famille fondatrice Bellon (59,83 % des droits de vote), Didier Michaud-Daniel présidant le conseil de 10 administrateurs, Aurélien Sonet assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- mise en place d’une nouvelle gouvernance géographique,

- objectif de hausse de la rentabilité via le levier opérationnel et les gains d’efficacité,

- forte dynamique commerciale, segmentation du marketing, recours massif au cross-selling et entrisme volontariste auprès des PME, d’où un taux de rétention élevé,

- innovation centrée sur l’exploitation de la data des clients et la sécurisation des plateformes ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2035 :

- étape 2025 : 100% d’électricité renouvelable à travers l’ensemble de ses bureaux,

- promotion des comportements de consommation durable auprès des commerçants ;

- Retombées du partenariat avec le brésilien Santander, consolidant la forte dynamique des services avantages&récompenses et intégration de l’espagnol Cobbe (avantages aux salariés) ;

- Bilan non endette avec 1 ,1 Md€ de trésorerie nette.

Défis

- Parcours boursier décevant depuis l’introduction en février 2024, les investisseurs étant défiants en raison de :

- impacts négatifs des changes,

- ralentissement de l’activité salariés en Europe, aggravée par l’utilisation des tickets restaurants dans la grande distribution,

- risques réglementaires de limitation des commissions versées aux commerçants en Europe et au Brésil, de remise en cause du statut de distributeur de systèmes de paiement ;

- Après une hausse de 10,8 % du chiffre d’affaires et de 10,5 % du bénéfice net semestriel, objectifs 2024-2025 révisés en hausse pour la 2 ème fois : croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires et doublement de la marge opérationnelle ;

- Confirmation des objectifs 2025-2026 :croissance à 2 chiffres du chiffre d’affaires et progression de 75 % de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 de 0,35 €, dans le cadre d’une politique de distribution d’au moins 25 % du bénéfice et programmes de rachat d’actions.