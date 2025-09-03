 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 703,50
+0,52%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Obiz
information fournie par AOF 03/09/2025 à 07:58

(AOF) - A l’issue du premier semestre 2025, Obiz a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 57,8 millions d'euros, en croissance totale de 11%. L’activité historique du groupe, programmes relationnels et affinitaires, poursuit sa forte trajectoire de croissance, recueillant les fruits des 43 programmes signés sur l’exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes déjà remportés au premier semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca, etc.).

À l'issue de ce semestre, cette activité (qui s'appuie sur une forte récurrence avec un modèle d'abonnements pluriannuels et des marges structurellement élevées, principale contributrice à la marge brute du groupe) s'est inscrite en croissance soutenue de 39% par rapport à la même période l'an dernier.

Obiz poursuit activement la mise en œuvre de son plan stratégique Equinoxe 2027, visant notamment à réaliser 7 millions d'euros d'Ebitda et à accroître la génération de cash-flow, à l'issue de l'exercice 2026/2027 (clos le 30 septembre 2027).

" Après une période d'hyper-croissance, marquée par des investissements importants et des acquisitions stratégiques entre 2021 et 2024, le groupe se focalise désormais sur l'optimisation des synergies entre ses différentes entités, tout en améliorant sa performance opérationnelle, afin de maximiser la rentabilité et renforcer les marges de chacune de ses activités ", précise le spécialiste du marketing relationnel, de la fidélisation clients et collaborateurs.

En outre, le groupe confirme viser la signature de plus de 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires d'ici 2027, avec d'ores et déjà 27 nouveaux programmes signés au seul premier semestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

OBIZ
3,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 07:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:52 

    (Actualisé avec Canal+, industrie chimique allemande, M&G, Primary Health Properties, Assura) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur

  • SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 03.09.2025 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe vue en hausse prudente, l'obligataire toujours au centre de l'attention
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:14 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture après une séance difficile la veille, marquée par des tensions sur l'obligataire, les investisseurs attendant également les données définitives sur le secteur privé ... Lire la suite

  • Morgan Stanley relève son objectif de cours à 305 euros sur Safran contre 235 euros. (crédit photo : Safran / Adrien Daste )
    Les changements de recommandations : Edenred, Safran
    information fournie par Reuters 03.09.2025 08:11 

    * EDENRED EDEN.PA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 42 euros contre 48 euros. * SAFRAN SAF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 305 euros contre 235 euros.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank