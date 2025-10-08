A suivre aujourd'hui... Obiz

(AOF) - Obiz a dévoilé des comptes dégradés au premier semestre. La plateforme digitale de marketing relationnel a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,64 million d'euros contre une perte de 508 000 euros, un an auparavant à la même époque. L'Ebitda a suivi la même tendance, passant d'un profit de 1,04 million d'euros au premier semestre à une perte de 227 000 euros cette année. Obiz précise que l'Ebitda n’intègre pas encore les effets des mesures d’efficacité opérationnelle mises en place par le groupe, dans le cadre de son plan stratégique.

Obiz a vu ses charges fixes d'exploitation progresser de 33% (hausse de 15% des charges de personnel et de 61% des autres charges d'exploitation) par rapport au premier semestre 2024, consécutivement à l'intégration de la société Ha Plus PME au sein du groupe et aux actions engagées afin de renforcer le pilotage opérationnel.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 11,6% à 57,9 millions d'euros.

Au 30 juin 2025, les capitaux propres d'Obiz s'élevaient à 10 millions d'euros et la trésorerie disponible, à 3,3 millions d'euros. Les dettes financières (hors obligations Relance) s'établissaient à 20 millions d'euros, dont 18,2 millions d'euros de dettes à moyen et long terme (dont dettes bancaires, prêts auprès de Bpifrance et prêts garantis par l'Etat). Les obligations Relance, émises en décembre 2023 pour un montant de 4 millions, sont remboursables in fine en 2031.

Obiz explique que des discussions ont été engagées avec le prêteur de la dette obligataire (obligations Relance) afin d'obtenir la suspension du ratio de levier net sur l'exercice 2025, non respecté au 30 juin 2025.

Parallèlement, au regard des conditions de marché, des aménagements des échéances bancaires sont en cours de discussions avec les partenaires bancaires pour les ajuster au mieux aux besoins de l'exploitation et du développement continu du groupe.

S'agissant de ses perspectives, la société rappelle avoir amorcé depuis fin 2024 une nouvelle phase de son développement, caractérisée par l'évolution de son modèle vers une organisation plus intégrée et plus efficiente. " Cette transformation s'accompagne d'investissements structurels et d'efforts d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, qui impactent la rentabilité du groupe en 2025, ", prévient ce dernier.

