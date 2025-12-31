 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Michelin
information fournie par AOF 31/12/2025 à 08:01

(AOF) - Michelin , a annoncé, conformément à la décision du président de la gérance du 19 décembre 2025 et faisant application de la 14ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 16 mai 2025, une réduction de son capital. La Compagnie générale des établissements Michelin va procéder à l’annulation de 22 919 400 actions auto-détenues, soit 3,23% du nombre total de titres. La réduction de capital est effective au 30 décembre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

MICHELIN

=/ Points clés/=

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5 ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 27,2 Mds€ de ventes : automobile et 2 roues (54 %), transport routier (24 %) et activités de spécialités -mines, agriculture, construction, avion…, l’Amérique du nord étant le 1 er marché du groupe (39 %)j, devant l’Europe (35 %) ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Ambition 2030 : réduction à 70 % de la part des pneumatiques dans la production, offre de services autour du pneu via la connectivité puis au-delà du pneu (composites flexibles, biosourcés, mobilité hydrogène dans la santé, l’espace et l’aéronautique…) ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4,22 % du capital et 5,2 % des droits de vote), devant les salariés avec 2,5 % et 2,6 %), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres, Florent Menegaux et Yves Chapot dirigeant la gérance.

=/ Défis /=

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur le maintien au moins de la marge opérationnelle :

- face à l’entrée massive des pneus asiatiques sur les marchés européens de 1 ère monte ou de remplacement, focus sur les zones géographiques et les produits les plus créateurs de valeur (pneus tourisme 18 pouces, miniers et avion), fermeture ou réduction d’activité des sites français hors activités à forte valeur ajoutée,

- impact positif de 200 M€ des restructurations, notamment dans les poids lourds,

- diversification hors pneus -secteurs de la santé, l’espace et l’aéronautique- renforcée par l’acquisition de FCG Composite (joints et matériaux textiles ou caoutchouc) pour 700 M€, après celles de Canopy Simulation, TBC, TRK et Watea,

- monétisation de la base de données clients,

- focus sur l’innovation pilotée par le président, répondant à 4 enjeux -fabrication additive, composites flexibles, pneus pour véhicules électriques et mobilité hydrogène :

-1/3 des ventes provenant de produits ou services de moins de trois ans - budget de l’ordre de 1,2 Mds€ dont 700 M€ pour la R&D menée dans 9 centres, riche de + 12 OOO brevets et soutenue par des partenariats externes, de recherche (300) ou stratégiques (Brembo, Vabios, addUp,AlcalHylab…) ;

- Stratégie environnementale « Planet » visant la neutralité carbone en 2050 et déployée par l’écosystème mondial Movin’On :

- objectif intermédiaire 2030 : recul de 50 % des émissions vs 2010,

- offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (46 % en 2030 et 100 % en 2050) et de matériaux durables,

- mobilité électrique et hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia,

- économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave…) ;

- Bilan sain : ratio d’endettement de 16,6 % et autofinancement libre de 2,2 Mds€ avant acquisitions.

=/ Défis /=

- Dans un marché mondial en repli, compensation, désormais insuffisante, par les hausses des prix de vente 1 ère monte et par la performance des activités de remplacement ;

- Impact négatif des changes, de l’ordre de 200 M€, et des tarifs douaniers, estimés ç 135 M€ ;

-Démenti aux attentes pour le 2 nd semestre d’une stabilité des ventes en volume, les activités de transport routier et de spécialités accusant des replis de ventes, notamment en Europe et Amérique du nord ;

- Après un recul, accéléré au 3 ème trimestre, de 4,4 % des ventes à fin septembre, objectifs 2025 abaissés : bénéfice opérationnel en net repli entre 2,6 et 3 Mds€ (+ 11 % à taux de change constants) et autofinancement libre de 1,5 à 1, 8Md€ puis, pour 2030, hausse annuelle des ventes de 5 % et rentabilité des capitaux investis de + 10,5 % ;

- Anticiptaions 2026 également abaissées :: résultat opérationnel supérieur à celui de 2025, la trajectoire ne pouvant être précisée avant février 2026 mais ambition d’autofinancement libre confirmée à 5,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1,38 € et programme de rachat d’actions de 400 M€ maximum de fin décembre à mi-décembre

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

MICHELIN
28,290 EUR Euronext Paris 0,00%
