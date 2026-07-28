À suivre aujourd'hui - Mercredi 29 juillet

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28 juillet - Les géants de la technologie Microsoft et Meta Platforms s'apprêtent à publier leurs résultats, quelques heures seulement après l'annonce par la Réserve fédérale américaine de sa décision de politique monétaire. Selon un sondage Reuters, les responsables de la Fed devraient maintenir le taux d'intérêt de référence inchangé, dans une fourchette comprise entre 3,5% et 3,75%. Les analystes seront attentifs aux commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh, afin d'évaluer la trajectoire des taux de la banque centrale.

Du côté des résultats, Microsoft devrait afficher une hausse de la croissance du chiffre d’affaires de son service cloud Azure au quatrième trimestre fiscal, l’entreprise bénéficiant d’une forte demande des entreprises en matière de capacité cloud dédiée à l’IA. Les investisseurs se concentreront toutefois sur les perspectives de l’entreprise concernant ses dépenses d’investissement annuelles, ses commentaires sur l’adoption de Copilot et chercheront des signes indiquant que le fabricant de Windows est en mesure de faire face à la concurrence acharnée dans le secteur du cloud computing. Par ailleurs, Meta devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, les améliorations apportées à sa plateforme publicitaire grâce à l’IA aidant le géant des réseaux sociaux à attirer davantage d’annonceurs. Les investisseurs de Meta seront attentifs aux commentaires concernant les projets de la société visant à louer sa capacité de calcul excédentaire, ainsi qu’à la manière dont ses prévisions de dépenses en IA pour l’année pourraient évoluer après la hausse des dépenses d’investissement annuelles d’Alphabet.

Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits de lessive, de soins pour bébés et de soins capillaires, ainsi que par une hausse des prix. Les investisseurs guetteront les signes d’une reprise des marges pour ce leader des biens de consommation, ainsi qu’une mise à jour des estimations concernant l’impact sur les bénéfices de la hausse des prix du pétrole.

Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de Qualcomm au troisième trimestre recule, alors que le fabricant de puces est confronté à une pression croissante sur le marché des smartphones, mis à mal par une pénurie de puces mémoire dans un contexte de forte hausse de la demande en infrastructures d’IA. Par ailleurs, Arm Holdings devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par les entreprises qui conçoivent de nouvelles puces en raison de l’essor de l’IA. Les investisseurs se concentreront sur les informations fournies par la société concernant l’approvisionnement en mémoire et le marché des smartphones.

L’entreprise agroalimentaire américaine Bunge Global doit publier ses résultats du deuxième trimestre. Les marges élevées sur la trituration du soja ont soutenu les bénéfices ces derniers trimestres pour le plus grand transformateur mondial de graines oléagineuses, mais la hausse des prix du carburant et les perturbations du transport maritime mondial causées par les conflits en cours ont fait grimper les coûts pour ce négociant mondial en matières premières.

La chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses formules repas à prix avantageux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact de l’incertitude macroéconomique croissante sur la demande des consommateurs ainsi que sur les coûts des intrants, et aux prévisions annuelles. Par ailleurs, Starbucks devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires comparable au troisième trimestre, dans le cadre des efforts de redressement menés par son directeur général Brian Niccol, tandis que les investisseurs attendent des commentaires sur les objectifs annuels de l’entreprise, sa marge bénéficiaire et les tendances de la demande aux États-Unis.

Robinhood Markets devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, la volatilité des marchés ayant stimulé l’activité de trading.

Humana s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre; les investisseurs guetteront toute révision des prévisions de bénéfices annuels de l’entreprise ainsi que des commentaires sur les coûts médicaux liés à ses régimes subventionnés par l’État destinés aux seniors américains.

L'entreprise de bricolage Masco devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact de l'évolution des habitudes de consommation, des tendances du marché et de l'incertitude macroéconomique sur la demande, ainsi que sur les prévisions annuelles.

SoFi devrait annoncer un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, grâce à la croissance continue de sa base d’adhérents. Les investisseurs devraient se concentrer sur la santé financière des consommateurs et des emprunteurs américains, alors que la hausse des taux d’intérêt et les perspectives économiques incertaines mettent à l’épreuve la demande de prêts et la qualité du crédit.

Verisk Analytics devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses produits d’analyse de données.

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy devrait dépasser les estimations pour ce deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les perspectives générales du secteur pétrolier et gazier, la production en amont et les marges de raffinage, dans un contexte de perturbations au Moyen-Orient.