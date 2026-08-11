À suivre aujourd'hui - Mercredi 12 août

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11 août - Après un rapport sur l’emploi décevant en juillet, tous les regards se tournent désormais vers les chiffres de l’inflation publiés par le ministère américain du Travail, qui donneront des indications sur la dynamique de l’économie et la trajectoire des taux d’intérêt de la Fed. L’indice des prix à la consommation (IPC) devrait avoir progressé de 3,4% sur les douze mois clos en juillet, après avoir bondi de 3,5% en juin. Sur une base mensuelle, l’IPC devrait avoir progressé de 0,1% en juillet, après avoir reculé de 0,4% en juin. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC devrait avoir augmenté de 2,5% en glissement annuel en juillet, après une hausse de 2,6% en juin. Par ailleurs, l’inflation mesurée par l’IPC sous-jacent devrait avoir augmenté de 0,2% en juillet, après être restée inchangée le mois précédent. Par ailleurs, le ministère des Finances doit publier le budget fédéral pour le mois de juillet, le déficit devant s’élargir à 346 milliards de dollars.

Meta fait face à un procès historique devant un tribunal fédéral de Californie: 29 États reprochent au géant des réseaux sociaux d’avoir collecté de manière abusive des données auprès de mineurs et d’avoir conçu ses plateformes pour rendre les enfants dépendants. Les plaidoiries d’ouverture du procès sont attendues le 18 août.

Du côté des résultats financiers, Cisco Systems devrait afficher un chiffre d’affaires en hausse au quatrième trimestre, porté par l’explosion de la demande pour ses équipements réseau basés sur l’IA. Par ailleurs, Cerebras Systems devrait annoncer un chiffre d’affaires de 194,20 millions de dollars pour le deuxième trimestre, selon les données de LSEG. La croissance de ce concepteur de puces spécialisées dans l’inférence est largement liée à OpenAI et à leur accord de 20 milliards de dollars, en vertu duquel le créateur de ChatGPT déploiera 750 mégawatts de puces de la société.

Statistique Canada s'apprête à publier le nombre de permis de construire délivrés en juin ; ces permis avaient reculé de 1,7% le mois précédent.

Du côté de l'Amérique latine, l'IBGE, l'institut national de statistique brésilien, devrait publier les chiffres de la croissance du secteur des services pour le mois de juin; l'activité devrait progresser de 1,4% en glissement annuel, après une hausse de 0,4% précédemment. En glissement mensuel, l'activité dans les services devrait avoir reculé de 0,2% en juin, après une baisse de 0,4% en mai.