 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Mercialys
information fournie par AOF 28/01/2026 à 08:28

(AOF) - La foncière d'immobilier commercial Mercialys indique avoir été réintégrée par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'évaluation des politiques climatiques des entreprises, à sa "A List" Climat. Cette notation correspond au plus haut niveau d'engagement face au changement climatique. Ainsi, l'édition 2025 du CDP a rassemblé plus de 22 000 entreprises à l'échelle mondiale. Au final, moins de 4% d'entre elles figurent dans la "A list" Climat.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 48 actifs d’une valeur de 2,9Mds€, composé à 85 % de grands centres régionaux et commerciaux ;

- Revenus locatifs de 178 M€ tirés à 68 % d’enseignes nationales ou internationales, à 14 % d’enseignes locales et à 18 % de marques du groupe Casino ;

- Modèle d’affaires de transformation des actifs immobiliers au service des comportements d’achat et de pérennisation des revenus locatifs, via l’implantation dans les régions attractives, l’offre de services et produits abordables, des actifs de réserves foncières et la requalification des surfaces commerciales ;

- Capital ouvert (6 % pour Black Rock), Eric Le Gentil présidant le conseil de 10 administrateurs, Vincent Ravat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires optimisée par une nouvelle gouvernance exécutive :

- recentrage des locataires sur l’offre de biens et services essentiels aux clients (alimentaire, santé & cosmétiques ou multimedia, électroménager & culture vs habillement), avec 87 marques introduites en 4 ans,

- amélioration de la qualité du patrimoine via les rénovations (Brest, Niort), les acquisitiosns (Saint-Genis 2), les cessions dee 9 sites mal situés, le redéveloppement de 4 autres et les nouveaux outils immobiliers DEPUR et ImocomPartners,

-diminution de la dépendance aux enseignes Casino -Géant ouMonoprix (5,6 % du chiffre d’affaires 2024) ;

- innovation fondée sur la gestion des données dans le cadre d’un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données des 1,3 millions de consommateurs accessibles aux enseignes clientes et les 2 plateformes Le Shop/Ocitô - plateforme logistique du 1 er kilomètre, une autre de solutions du dernier kilomètre et une place de marché pour les consommateurs ;

- Stratégie environnementale « Fair impact » visant la neutralité carbone en 2030 :

- 66 % de déchets valorisés (objectif de 100 %),

- aucune utilisation de produit phytosanitaire et absence d’artificialisation des sols,

- 100 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE,

- émissions de lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 4O8 M€ jusqu’en 2029 ;

- Bilan assaini avec un levier de la dette ramené à 5,5, un ratio LTV de 35,7 % et une maîtrise de la dette (1,9 % de coût moyen).

Défis

- Suivi de 2 critères spécifiques : l’actif net réévalué ou ANR (15,78 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (4,3 %) ;

- Face à la fermeture de six magasins Casino hébergés par Mercialys, impératif de réussite pour la restructuration des hypermarchés, via l’accroissement des surfaces de galerie commerciale et le déploiement d’espaces de coworking dans les sites (objectif de 1,5 Md€ de revenus additionnels) ;

- Après l’achat d’un centre commercial dans le sud de Lyon, vers une acquisition plus significative ;

- Après une hausse de 2,7 % des revenus du 1 er semestre, objectifs 2025 relevés : hausse résultat courant par action entre 1,24 et 1,27 € et dividende de 1 € au moins, soit un taux de distribution entre 75 et 95 % ;

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,99 €, soit 85 % du bénéfice net.

Valeurs associées

MERCIALYS
10,6600 EUR Euronext Paris +0,57%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 08:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank