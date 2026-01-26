 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Mastrad
information fournie par AOF 26/01/2026 à 07:32

(AOF) - L'entreprise spécialisée dans les ustensiles de cuisine a procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage de la troisième tranche de son financement obligataire, ainsi qu'à une augmentation de capital consécutive à un défaut de paiement intervenu sur la deuxième tranche.

La Société a procédé au déblocage d'une troisième tranche portant sur 240 obligations d'une valeur nominale unitaire de 1 000 EUR, représentant un montant total de 240 000 EUR, réparties entre Hexagon Capital Fund (200 obligations) et SCI Beluga (40 obligations).

Ces obligations présentent les mêmes caractéristiques que celles du financement initial (durée de 24 mois, taux d'intérêt annuel de 8%, amortissement bimensuel, remboursement en numéraire).

Chaque obligation est assortie de 58 824 bons de souscription d'actions (BSA), soit 14 117 647 BSA au total pour cette tranche, émis selon les modalités décrites dans le communiqué de presse du 4 août 2025. L'exercice de ces BSA émis, à titre purement théorique, entrainerait une dilution de la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant émission à environ 0,90 % après émission (calculs effectués sur la base de 128.210.993 actions composant le capital au 10 octobre 2025.

Dans un contexte de concrétisation des investissements marketing liés au nouveau produit FoodCycler et de tensions de trésorerie résultant du décalage de certaines entrées de cash, la Société n'a pas été en mesure d'honorer le remboursement dû au titre de la deuxième tranche obligataire à son échéance. Conformément aux stipulations contractuelles prévues en cas de défaut de paiement, les porteurs ont demandé la conversion des obligations impayées en actions. Mastrad annonce ainsi avoir procédé à l'émission de 48 840 203 actions ordinaires nouvelles, réalisée sur la base de la délégation de compétence accordée par l'Assemblée Générale du 19 juin 2025.

À l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève à 885 255,99 euros, divisé en 177 051 196 actions ordinaires. Cette augmentation de capital entraîne une dilution immédiate d'environ 38% pour les actionnaires existants, indépendamment de toute dilution potentielle liée à l'exercice futur des BSA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/01/2026 à 07:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

