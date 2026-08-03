À suivre aujourd'hui - mardi 4 août

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3 août -

SpaceX s'apprête à publier ses premiers résultats trimestriels depuis son introduction en bourse en juin. Les analystes s'attendent à ce que sa division Starlink soit en tête avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis que Wall Street prévoit que son activité d'intelligence artificielle générera un chiffre d'affaires trimestriel de 2,33 milliards de dollars.

Dans le secteur de la santé, Pfizer devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs attendront avec impatience les mises à jour de ses prévisions pour l’ensemble de l’année ainsi que des commentaires sur les moteurs de croissance potentiels, alors que les revenus liés à la COVID-19 sont en baisse. Merck devrait également publier ses résultats du deuxième trimestre. L’attention des investisseurs se portera sur les performances de son immunothérapie anticancéreuse vieillissante Keytruda, ainsi que sur le médicament contre les maladies pulmonaires Winrevair et le vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil. Les investisseurs examineront les tendances des ventes des principaux moteurs de croissance d’Amgen, notamment le médicament contre le cholestérol Repatha et les médicaments destinés aux maladies rares. Repatha, un médicament ciblant la PCSK9 administré par injection une fois par mois ou toutes les deux semaines, fait face à une nouvelle concurrence de la part du comprimé quotidien Lipfendra.

Gilead devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs s’intéressent particulièrement à l’évolution des ventes de ses médicaments contre le VIH, notamment le Yeztugo, le médicament préventif à action prolongée contre le VIH de la société, administré par injection deux fois par an. Gilead prévoit que les ventes de Yeztugo atteindront 1 milliard de dollars pour l’ensemble de l’année 2026. Les investisseurs attendent également davantage d’informations pour savoir si les patients qui essaient le Yeztugo poursuivent le traitement et reçoivent une deuxième injection. Revvity s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes seront attentifs à la demande dans son cœur de métier, après exclusion de l’activité d’immunodiagnostic en Chine, ainsi qu’à toute révision de ses prévisions annuelles. Bio-Techne devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les tendances de la demande dans ses activités liées aux sciences de la vie et au diagnostic, y compris les dépenses des clients issus du milieu universitaire et du secteur biopharmaceutique. L’attention portera également sur le rythme de la reprise du financement dans le domaine des biotechnologies, la demande en Chine, les performances de ses divisions dédiées aux sciences des protéines et au diagnostic, ainsi que sur toute mise à jour de ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

McDonald's devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par des promotions visant à attirer les consommateurs à faibles revenus. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire concernant les contraintes budgétaires croissantes au sein de ses principaux groupes de clients à faibles et moyens revenus, la réaction aux offres de menus et la plateforme de boissons spécialisées.

Advanced Micro Devices devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, reflétant la forte demande de puces pour centres de données liées à l’IA, alors que les fournisseurs de services cloud continuent d’investir massivement dans les infrastructures informatiques.

Le New York Times devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à sa stratégie consistant à proposer des offres groupées associant actualités et produits lifestyle. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la croissance des recettes publicitaires dans un contexte d’incertitude géopolitique, ainsi que sur la manière dont l’accent mis par l’entreprise sur les contenus vidéo lui permet d’attirer davantage d’utilisateurs.

Apollo Global Management devrait afficher une hausse de son bénéfice dans ses résultats du deuxième trimestre. Wall Street se concentrera sur les commentaires de la direction concernant le déploiement du capital et la monétisation des actifs.

Caterpillar devrait afficher une hausse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre. Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a largement bénéficié du développement des centres de données, porté par l’intelligence artificielle, qui a stimulé la demande pour ses équipements d’alimentation électrique de secours. Le fabricant de matériaux industriels DuPont devrait annoncer une baisse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, potentiellement due à la hausse des coûts liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient qui affectent l’approvisionnement en matières premières et en matières de base essentielles.

Spotify devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par la demande croissante pour ses services de streaming musical. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la croissance des recettes publicitaires, les performances des fonctionnalités basées sur l’IA sur la plateforme, ainsi que la croissance du géant suédois sur les grands marchés tels que l’Europe et les États-Unis.

Paramount Skydance devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par de solides ventes publicitaires.

Mattel devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses jouets Barbie et ses jeux numériques, dans un contexte économique incertain. Les investisseurs seront attentifs à toute évolution concernant l’impact des droits de douane chinois et le ralentissement de la demande dans le secteur du jouet.

Du côté de l'actualité économique américaine, le Bureau du recensement du département du Commerce devrait indiquer que les commandes industrielles ont probablement progressé de 0,2 % en juin, après avoir reculé de 1,3 % en mai. Un autre rapport devrait montrer que le déficit commercial international du pays s'est réduit à 73 milliards de dollars en juin, contre 77,5 milliards le mois précédent. Par ailleurs, l'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) du ministère du Travail devrait faire état de 7,4 millions d'offres d'emploi en juin, contre 7,594 millions le mois précédent.

Jeffrey Schmid, président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, doit s'exprimer à Omaha sur la Réserve fédérale, la politique monétaire et les perspectives économiques du secteur agricole. (2015 /0015)

Pinterest devrait annoncer une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par l’essor de la publicité numérique sur sa plateforme de partage d’images. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant la suite publicitaire “Performance+” de l’entreprise, ainsi que la manière dont les grands détaillants gèrent leurs dépenses dans un contexte d’incertitude géopolitique et de concurrence intense de la part d’entreprises telles que Meta et TikTok.

La société de voyages en ligne Booking Holdings devrait annoncer une hausse tant de son chiffre d’affaires que de son bénéfice par action au deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant les gains générés par l’IA et le ralentissement des revenus en provenance du Moyen-Orient.

Le fabricant de mouchoirs Kleenex, Kimberly-Clark, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une baisse des prix qui stimule la demande pour ses produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager auprès des consommateurs soucieux de leur budget. Les investisseurs attendront des commentaires sur le moral des consommateurs, les prochaines mesures tarifaires et les prévisions annuelles.

Le fabricant d’ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, pénalisé par une demande modérée pour ses produits dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes et de resserrement des budgets des consommateurs. Les investisseurs attendront des commentaires sur l’impact de l’évolution des habitudes alimentaires et de l’incertitude macroéconomique, ainsi que sur les prévisions annuelles.

Kimco Realty devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses centres commerciaux axés sur l’alimentation. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les loyers, l’impact sur la demande des locataires et les prévisions annuelles.

Marathon Petroleum devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par une forte augmentation des marges de raffinage, les perturbations de l’approvisionnement en carburants liées au conflit en cours entre les États-Unis, Israël et l’Iran ayant soutenu les prix. Les investisseurs et les analystes suivront de près les commentaires de la direction concernant les niveaux des stocks de carburants, les plans de maintenance des raffineries pour le trimestre en cours, ainsi que les tendances générales de l’offre et de la demande susceptibles d’influencer les marges de raffinage dans les mois à venir. Devon Energy devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, tirée par une forte hausse des cours de référence du pétrole, qui a stimulé les flux de trésorerie des producteurs de schiste. Il s’agira de ses premiers résultats depuis la finalisation de l’acquisition de Coterra Energy pour 58 milliards de dollars, les investisseurs se concentrant sur les projets de cession d’actifs et d’optimisation du portefeuille face à la pression exercée par les investisseurs activistes.

Archer-Daniels-Midland, l’un des plus grands transformateurs de graines oléagineuses et négociants en matières premières agricoles au monde, devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs s’intéresseront particulièrement aux marges de trituration du soja et à la demande de matières premières pour les biocarburants, après que les incertitudes liées à la politique américaine en matière de biocarburants et la baisse des marges de transformation ont pesé sur les derniers résultats.

La société de fintech Broadridge Financial devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la demande pour ses solutions de communication destinées aux investisseurs et à ses activités technologiques mondiales.

Henry Schein doit publier ses résultats du deuxième trimestre, les investisseurs suivant de près la demande pour ses produits dentaires.

IDEXX Laboratories devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur la demande de produits de diagnostic vétérinaire, les tendances en matière de consultations dans les cliniques pour animaux de compagnie et la croissance récurrente du chiffre d’affaires lié au diagnostic. L’attention portera également sur les performances de la division Companion Animal Group, les tendances des consultations cliniques et toute révision des prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices de la société pour l’ensemble de l’exercice.

Le producteur de pétrole de schiste EOG Resources devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l’augmentation de sa production. Les analystes s’attendent à ce que la société affiche un bénéfice ajusté de 5,01 dollars par action pour le trimestre, contre 2,32 dollars par action un an plus tôt.

Le producteur d’électricité NRG Energy devrait afficher un bénéfice au deuxième trimestre.

La société canadienne Suncor Energy devrait annoncer un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix du brut et à une production plus soutenue. Les analystes s’attendent à ce que la société affiche un bénéfice ajusté de 3,08 dollars canadiens par action pour le trimestre, contre 71 cents canadiens par action un an plus tôt.

Au Canada, Statistique Canada devrait indiquer que l’excédent commercial du pays s’est réduit à 3 milliards de dollars canadiens en juin, après avoir affiché un excédent de 4,24 milliards de dollars canadiens le mois précédent. Par ailleurs, les données de l’indice PMI manufacturier de S&P Global pour juillet seront également suivies de près par les investisseurs.

Du côté de l'Amérique latine, l'agence brésilienne des statistiques, l'IBGE, devrait annoncer que la production industrielle a probablement reculé de 0,7 % en juin, après un recul de 0,2 % le mois précédent. En glissement annuel, la production industrielle devrait avoir progressé de 3 %, après une hausse de 0,2 % en mai. L'indice d'inflation IPC-Fipe du Brésil pour juillet doit également être publié. Parallèlement, la confiance des consommateurs mexicains pour le mois de juillet sera également suivie de près.