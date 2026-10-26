À suivre aujourd'hui - mardi 27 octobre

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26 octobre - L'agenda de mardi sera dominé par le début de la réunion de deux jours du Comité fédéral de l'open market (FOMC) sur la politique monétaire, parallèlement à un programme chargé de publications de résultats d'entreprises et de données économiques clés aux États-Unis.

Parmi les résultats attendus, Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses boissons, notamment les thés prêts à boire et les produits laitiers. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’effet de l’incertitude économique croissante sur le moral des consommateurs, l’impact de la hausse des coûts des intrants, d’éventuels projets de cession de son activité Costa Coffee, ainsi que les prévisions annuelles.

Visa publiera ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2026 après la clôture des marchés. Wall Street suivra de près les commentaires de la direction sur les tendances des dépenses de consommation et les performances de son activité de services à valeur ajoutée.

Boeing devrait publier ses résultats avant l’ouverture des marchés. La société aborde la publication de ses résultats du troisième trimestre forte de plusieurs succès majeurs, notamment le contrat F/A-XX et la certification de ses 737 MAX 7 et 10. Elle continue toutefois de faire face à des difficultés de production pour ses 737 et 787, ce qui ralentit ses projets d’augmentation de la production.

PayPal publiera ses résultats du troisième trimestre; les analystes et les investisseurs s'intéresseront particulièrement aux progrès réalisés par la société de paiement dans la mise en œuvre d'un redressement de son activité, qui a connu des difficultés face à la concurrence des géants de la tech et aux pressions sur les marges.

United Parcel Service publiera ses résultats du troisième trimestre; les investisseurs se concentreront sur les expéditions aériennes internationales à forte marge, alors que la société livre des millions de colis en moins à faible marge pour Amazon.com, son plus gros client.

L'opérateur hospitalier HCA Healthcare devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché. Les investisseurs s'intéresseront à la demande de services de santé et à d'éventuelles révisions des prévisions de bénéfices de la société pour 2026.

Freeport-McMoRan, le plus grand producteur de cuivre coté en bourse au monde, devrait afficher une hausse de son bénéfice au troisième trimestre. Les questions clés des analystes porteront probablement sur les droits de douane américains et le programme de lixiviation de la société.

Hilton Worldwide Holdings devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que l’opérateur hôtelier affiche une hausse, en glissement annuel, de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action. Les investisseurs seront à l’affût de commentaires sur la demande touristique aux États-Unis et de signes d'une atténuation de l'impact sur le chiffre d’affaires au Moyen-Orient.

L’assureur santé Centene devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs à toute révision de ses prévisions de bénéfices annuels, ainsi qu’aux commentaires sur les coûts médicaux et les tendances pour 2027.

Smithfield Foods devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, pénalisé par une demande des consommateurs atone dans un contexte d’inflation tenace et de budgets des ménages sous pression. Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux commentaires concernant la demande de produits à base de porc et les coûts des intrants.

Du côté de l’agenda économique américain, le Conference Board doit publier les données de confiance des consommateurs pour octobre; les économistes s’attendent à ce que l’indice recule à 81,0, contre 81,9 en septembre. Le ministère du Commerce publiera les commandes de biens durables pour septembre, qui devraient progresser de 1,7 % après une baisse de 0,1 % en août. Hors transports, les commandes de biens durables devraient progresser de 0,6 %, après une hausse de 0,2 % le mois précédent. Par ailleurs, le Bureau du recensement s’apprête à publier les chiffres des ventes de logements neufs pour septembre; celles-ci devraient reculer à 650 000 unités, contre 684 000 en août. Les données sur les permis de construire du mois de septembre seront publiées après un chiffre précédent de 1,4 million d’unités, tandis que les données sur les prix de l’immobilier du mois d’août sont également attendues après une hausse mensuelle de 0,3 % dans le rapport précédent.

En Amérique latine, la Banque centrale du Chili doit annoncer sa décision concernant les taux d’intérêt; les responsables devraient maintenir le taux directeur inchangé à 4,50 %.