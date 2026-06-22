À suivre aujourd'hui - mardi 23 juin

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22 juin -

Le groupe mondial de livraison FedEx doit publier ses résultats du quatrième trimestre, quelques semaines seulement après la scission de sa division de transport routier de marchandises. La société, qui a finalisé cette scission au début du mois, prévoit également d’aligner désormais son exercice fiscal sur l’année civile.

Sur le plan économique américain, S&P Global devrait publier son indice PMI flash du secteur manufacturier pour le mois de juin, qui devrait s’établir à 54,8 contre 55,1 précédemment. L’entreprise devrait également publier son indice PMI flash du secteur des services, qui devrait avoir légèrement progressé à 51 ce même mois, contre 50,7 auparavant.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, doit prendre la parole devant l’Economic Club of New York.

L’opérateur de croisières Carnival Corp devrait publier son chiffre d’affaires du deuxième trimestre. Les investisseurs attendront avec intérêt ses commentaires sur l’impact d’un accord entre les États-Unis et l’Iran sur les coûts du carburant, les effets de l’incertitude macroéconomique actuelle sur la demande, ainsi que ses perspectives annuelles.

Cerebras Systems s’apprête à publier ses résultats du premier trimestre, sa première publication financière depuis son introduction en bourse en mai. Les investisseurs et les analystes seront attentifs aux informations concernant la croissance du chiffre d’affaires et la demande des clients, dans un contexte de dynamique soutenue sur le marché de l’IA.

Lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, Timothy P. Cawley, président-directeur général de Consolidated Edison, s’entretiendra avec Laila Kearney, correspondante spécialisée dans l’énergie, sur la manière dont l’entreprise d’électricité développe ses infrastructures dans un environnement densément peuplé, gère la hausse des coûts et les pressions tarifaires, et trouve un équilibre entre accessibilité financière, résilience et durabilité dans un contexte de demande croissante en électricité et d’évolution de la politique énergétique américaine.

En Amérique latine, le produit intérieur brut (PIB) de l’Argentine devrait avoir progressé de 1,7 % au premier trimestre, contre 2,1 % au trimestre précédent. Par ailleurs, les chiffres de l’activité économiquedu Mexique, mesurés par l’INEGI, doivent être publiés et devraient afficher une croissance de 1,9 % en avril, contre 1,4 % le mois précédent. Les chiffres des ventes au détail du pays pour le mois d’avril sont également attendus.