À suivre aujourd'hui - mardi 13 octobre

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12 octobre - La saison des résultats à Wall Street s'accélère, les grandes banques américaines ouvrant le bal des résultats du troisième trimestre des entreprises américaines. Le géant bancaire américain JPMorgan devrait publier ses résultats du troisième trimestre, les analystes prévoyant une hausse de son bénéfice. Les investisseurs devraient se concentrer sur les perspectives en matière de fusions-acquisitions et de transactions, ainsi que sur les avis des dirigeants concernant la santé de l’économie américaine. Parallèlement, Goldman Sachs devrait afficher un bénéfice en hausse au troisième trimestre, bénéficiant d’un rebond des fusions-acquisitions qui devrait stimuler les commissions de banque d’investissement, ainsi que d’une augmentation des revenus liés aux actions, tirée par la volatilité des marchés dans le contexte de la guerre entre les États-Unis et l’Iran. Les investisseurs seront également attentifs à toute déclaration concernant les plans de succession du directeur général. Citigroup devrait afficher un bénéfice solide au troisième trimestre, soutenu par la croissance des revenus de la banque d’investissement et des activités de trading, tandis que Wells Fargo devrait annoncer une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, grâce à un produit net d’intérêts élevé. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires de la direction de Citibank sur les dépenses de consommation et l’impact des hausses de taux d’intérêt.

Dans le secteur de la santé, UnitedHealth Group devrait publier ses résultats du troisième trimestre. L'attention des investisseurs se portera sur la gestion des coûts médicaux et sur les performances de ses divisions d'assurance santé et de services de santé Optum. Par ailleurs, Johnson & Johnson devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés; l’attention se portera sur les révisions des perspectives annuelles de la société, les commentaires concernant la demande pour ses médicaments phares et la dynamique de son activité de dispositifs médicaux.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, doit participer à une table ronde sur l’IA lors du Bloomberg New Economy Forum 2026 à New Delhi (03h45/07h45). Plus tard dans la journée, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, devrait prendre part à un débat à la Howard University School of Business à Washington (13h00/17h00), tandis que la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, devrait s’exprimer sur le thème "Perspectives sur l’économie et le paysage financier" lors de la 25e conférence annuelle des banquiers régionaux et communautaires à Boston (16h00/20h00).

L’Association nationale des agents immobiliers (NAR) doit publier les chiffres des ventes de logements existants pour septembre; celles-ci devraient reculer à 3,95 millions d’unités, contre 3,98 millions en août.

Apple devrait dévoiler, lors d’un événement à New York, une gamme de nouveaux produits pour la maison connectée intégrant son assistant virtuel Siri, désormais doté d’une intelligence artificielle, notamment un nouvel appareil de type iPad destiné à être accroché au mur ou posé sur une table.

En Argentine, l’INDEC, l’agence nationale des statistiques, doit publier les chiffres de l’inflation. L’inflation mensuelle devrait s’être accélérée à 1,9% en septembre, contre 1,7% en août, sous l’effet de facteurs saisonniers qui ont fait grimper les prix des denrées alimentaires. En glissement annuel, l’inflation devrait légèrement reculer à 33,3% en septembre, contre 33,5% le mois précédent.