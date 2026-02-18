A suivre aujourd'hui... M6

(AOF) - Groupe M6 a dévoilé ses résultats annuels, marqués notamment par un résultat opérationnel courant consolidé en net repli de 11,8%, à 213,5 millions d’euros. De son côté, la marge est passée de 18,5% en 2024, à 17% en 2025. En parallèle, le chiffre d’affaires consolidé s’est affaissé de 4,2%, à 1,225 milliard d’euros, avec des revenus publicitaires qui reculent de 2,8% et des revenus non publicitaires en baisse de 10,5%. Enfin, le résultat net de la période attribuable au groupe a fondu de 28,6%, à 123,4 millions d’euros.

Il intègre la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises de 10,6 millions d'euros.

Pour l'exercice 2026, le groupe de médias table sur des audiences " massives " lors de la diffusion exclusive des 54 matchs en clair de la Coupe du monde de football. Cette compétition sportive doit également créer un " environnement exceptionnel pour les annonceurs qui bénéficieront d'une visibilité unique pour leurs marques ". Cet événement impactera toutefois à la baisse la rentabilité opérationnelle du groupe en 2026, mais il aura un impact cash-flow positif sur l'exercice, la majorité des droits ayant déjà été réglés au 1er janvier 2026.

La société va également poursuivre la mise en œuvre de son plan streaming afin d'atteindre un chiffre d'affaires streaming supérieur à 200 millions d'euros et un milliard d'heures visionnées sur la plateforme M6+ en 2028.

Enfin, pour prendre en compte la tendance actuelle du marché publicitaire, le groupe a décidé de lancer un plan d'économies de 80 millions d'euros à horizon 2030. Ces économies cibleront majoritairement l'optimisation des coûts de production ainsi que la simplification des process et la réduction des coûts techniques.

AlphaValue préfère TF1

Commentant ces résultats, Alexandre Desprez d'AlphaValue, estiment qu'ils sont contrastés, affichant une bonne résilience des revenus malgré un contexte politique difficile. Ils manquent toutefois les prévisions du consensus en matière de rentabilité.

L'analyste explique que ce retard s'explique principalement par une dépréciation de 35 millions d'euros sur la franchise Stéphane Plaza, dont l'image a été ternie par une condamnation pour violences conjugales.

Pour le titre à l'ouverture de la séance de mercredi, AlphaValue pense qu'une réaction légèrement positive est possible. La société d'analyse financière préfère TF1 par rapport à Groupe M6 pour parier sur une reprise de l'économie française et une transition vers le streaming mieux gérée jusqu'à présent.

- Agilité du modèle d’affaires au service d’une diffusion mixte streaming / linéaire :

- volontarisme des investissements « industriels » : - dans la plateforme de streaming M6+ regroupant l’offre télévisuelle, soutenue par les partenariats (Pluto TV, HAYU),

- dans les grands évènements -championnat de foot européen en 2024, championnats du monde en 2026 et 2030 ;

- dans la production, restructurée et à forte rentabilité, des activités TV & cinéma et dans la distribution des droits audiovisuels.

- déploiement de la filiale technologique Bedrock (solutions de streaming offertes aux autres opérateurs, tels RTL Allemagne), à la rentabilité attendue pour 2026 ;

- étoffement du portefeuille de diversification et plan d’accompagnement du réseau Stéphane Plaza, affecté par la chute des transactions immobilières ,

- innovation et transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- 1 er bilan carbone sur toute la chaîne de valeur,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 1,3 Md€ et une trésorerie nette de 257 M€.

- Secteur à la fois réglementé (limites aux redéploiements et à la croissance externe) et très concurrentiel avec les nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon, Google TV, HBO Max… ;

- Essoufflement persistant de la dynamique publicitaire en France ;

- Nourrie par les renforcements dans le capital de CMA-CGM et RTLGroup, reprise des rumeurs de rapprochement, aujourd’hui interdit par la loi, avec TF1, ou avec le groupe CMA-CGM, diversifié dans les média-télécoms ;

- Spéculation sur un accord avec Netflix, du même type que celui conclu par TF1 ;

- Après un repli de 3,7 % du chiffre d’affaires, une légère progression de la marge opérationnelle et un résultat net affecté par la contribution fiscale exceptionnelle en repli de 30,4 % à fin juin puis une montée des parts d’audience en juillet-août, perspectives 2028, non chiffrées : recrutements de nouveaux talents, objectif de plus de 200 M€ dans le streaming et de plus de 1 Md d’heures visionnées sur la plateforme ;

- Dividende 2024 stable à 1,25 €, soit un taux de distribution de + 90 % donnant un rendement élevé.