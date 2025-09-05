A suivre aujourd'hui... Linedata

(AOF) - Au premier semestre 2025, Linedata a enregistré un chiffre d’affaires de 86,6 millions d'euros, en diminution de 3,5% en données publiées. A périmètre et taux de change constants, la décroissance s’établit à 3,7%. L’Ebitda consolidé sur ce semestre ressort à 18,6 millions d'euros (21,5% du CA), soit une baisse de 3,3 millions d'euros par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La diminution s'explique principalement par la baisse d'activité sur la période, un mix produits Asset Management intégrant une contribution plus forte du pôle services et des recrutements supplémentaires dans les zones géographiques clés.

Sur ce semestre, les dotations nettes aux amortissements & provisions sont quasi-stables à 6,4 millions d'euros, concourant à l'atteinte d'un résultat opérationnel de 12,3 millions d'euros, en repli de 20,6% par rapport au premier semestre 2024.

Le résultat net s'établit à 8 millions d'euros, soit un repli de 23,8%.

En outre, Linedata a informé le marché en date du 14 août dernier que le groupe avait été victime d'une cyberattaque, ayant pris la forme d'un cryptage malveillant de données hébergées sur un domaine de la business line Asset Management.

L'incident cyber étant survenu très récemment, il est encore trop tôt pour évaluer de manière précise l'impact potentiel sur l'activité et la performance financière du Groupe. La société informera le marché en cas d'évolution significative.

" Cet événement ne remet pas en cause les fondamentaux solides du groupe ni ses objectifs stratégiques de moyen terme ", a déclaré l'éditeur de logiciels, de services dédiés à l'industrie financière.

