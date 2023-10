A suivre aujourd'hui... Lagardère

(AOF) - Au 30 septembre 2023, Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 5,914 milliards d’euros, en hausse de 18,1% en données publiées et de 15,3% en données comparables. L’écart entre les données publiées et comparables s’explique par un effet de périmètre positif de 170 millions d’euros, principalement lié aux acquisitions de Marché International AG (Allemagne) et de Costa Coffee (Pologne) par Lagardère Travel Retail ainsi que de Welbeck Publishing Group (Royaume-Uni) par Lagardère Publishing, et par un effet de change défavorable de 48 millions d’euros.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023 s'établit à 2,213 milliards d'euros, en progression de 11,7% en données publiées et de 9,6% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de 83 millions d'euros ainsi que par un effet de change défavorable de 44 millions d'euros.

Sur cette période, le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing s'établit à 767 millions d'euros, en repli de 1,6%.

Le chiffre d'affaires de Lagardère Travel Retail s'établit à 1,390 milliard d'euros, en hausse de 21,4% en données publiées et de 17,7% en données comparables.

Dans un environnement économique et géopolitique incertain, le groupe Lagardère demeure confiant dans sa capacité à maintenir un niveau élevé de résultats en 2023, grâce au dynamisme et à la réactivité de ses équipes, et à la présence géographique diversifiée de ses deux principales branches.

Malgré les tensions sur les coûts, Lagardère Publishing devrait maintenir des performances relativement similaires à celles de 2022. Dans un environnement normalisé, alors que le trafic aérien mondial poursuit sa reprise, Lagardère Travel Retail dispose d'un potentiel de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, incluant les initiatives LEaP.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…