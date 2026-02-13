 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... L'Oréal
information fournie par AOF 13/02/2026 à 08:05

(AOF) - L'Oréal a annoncé jeudi soir que la croissance de son activité s'était accélérée au quatrième trimestre, sans toutefois atteindre les attentes des analystes. En données publiées, les ventes du numéro un mondial des cosmétiques ont progressé de 1,5% pour atteindre 11,25 milliards d'euros sur les trois derniers mois de l'année. A données comparables, le groupe affiche une croissance organique de 6% sur le quatrième trimestre, ce qui marque une nette accélération par rapport aux 4% de croissance interne dégagés sur l'ensemble de l'exercice.

Dans un communiqué, la société explique avoir bénéficié de la forte reprise, dans le courant du second semestre, de ses deux plus grands marchés, les États-Unis et la Chine.

"Comme promis, la croissance organique du chiffre d'affaires a accéléré trimestre après trimestre, boostée par l'intensification de notre plan de lancements et soutenue par une amélioration progressive du marché de la beauté", s'est félicité son directeur général Nicolas Hieronimus, soulignant que L'Oréal avait une fois de plus surperformé son marché.

Mais le marché espérait mieux, puisque le consensus visait une croissance organique de 6,3% sur le 4ème trimestre.

Côté résultats, le résultat d'exploitation augmente de 2,4% à 8,89 milliards d'euros, donnant une marge opérationnelle de 20,2%, en progression de 20 points de base.

S'agissant de ses perspectives, le groupe s'est déclaré optimiste quant aux perspectives du marché mondial de la beauté pour 2026, malgré les incertitudes macroéconomiques, et confiant dans sa capacité à continuer de le surperformer et à réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats.

Il va par ailleurs proposer un dividende de 7,20 euros, en augmentation de 2,9% par rapport au dividende versé en 2025.

En après-Bourse, le titre L'Oréal chutait de plus de 6% ce jeudi soir sur les plateformes OTC de gré à gré américaines dans le sillage de ces chiffres moins que prévu.

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%) devant les salariés (2%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG, de Color Wow et de Medik8) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres, les 3 Mds€ tirés de la réduction, en février, de la participation, ramenée en février de 8,7 % à 7,2 %, dans Sanofi permettant de financer aux ¾ l’acquisition de la branche fragances de Kering.

Défis

- Intégration, à partir de la fin du 1er semestre 2026, des activités parfums et produits de beauté de Kering : Maison Creed et licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci) et définition d’une stratégie pour la co-entreprise spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Intérêt pour le groupe Armani, avec offre de prise de participation de 15 % ;

- Confirmation de la reprise des ventes observée au 3ème trimestre sur les 2 grands marchés, Chine et Etats-Unis ;

- Après une progression de 0,5 % au 3ème trimestre (4,2 % hors effet de change), 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

L'OREAL
391,650 EUR Euronext Paris 0,00%
