A suivre aujourd'hui... Kering
information fournie par AOF 03/09/2025 à 07:58

(AOF) - Kering (+3,83% à 238,60 euros) a terminé mardi à la première place du CAC 40. HSBC a relevé à sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 200 à 300 euros sur le groupe de luxe français. " Après 4 trimestres de douleur, en partie causée par les facteurs macroéconomiques (effets de change, craintes de récession, tensions mondiales), il est temps d'être un peu plus positif sur le secteur du luxe. Nous prévoyons que les ventes se reprendront légèrement au deuxième semestre 2025 et que 2026 verra le retour à une croissance correcte et rentable. " explique la banque.

" Bien que les consommateurs américains soient confrontés à des obstacles à court terme au quatrième trimestre, nous pensons que les consommateurs chinois sont voués à devenir plus engagés, et les deux devraient contribuer à une meilleure croissance l'année prochaine ", affirme la banque britannique.

Sur le dossier Kering, " l'embauche d'un directeur général externe (Luca Di Meo, ex-DG de Renault) combinée à un environnement plus favorable pour le secteur pourrait soutenir un regain marqué de l'intérêt des investisseurs après des années de désaffection ", explique HSBC. " Notre expérience nous montre que les directeurs généraux externes nouvellement nommés bénéficient généralement d'un sursis durant les trois à quatre premiers trimestres de leur mandat ", soulignent les analystes de la banque.

En outre, les fortes pertes de parts de marché de Gucci et la restructuration "aigüe" au niveau du groupe impliquent que la croissance en 2026 est mécaniquement très probable ".

" Nous attendons du conseil d'administration et du président de Kering qu'ils permettent au nouveau DG d'agir rapidement et d'apporter de nombreux changements qui auraient pu être difficiles à mettre en œuvre auparavant, ce qui devrait réduire le risque lié à la détention des actions Kering ", note HSBC.

Points clés

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci ou Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,2 Mds€ réalisé à 30% en Asie-Pacifique, 8% au Japon, 29% en Europe et 24% en Amérique du nord, avec 91% des ventes dans le réseau en propre ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance organique mais supérieure à celle des marchés via l’autonomie créative des Maisons et les partenariats stratégiques ;

- Capital contrôlé à 42,2% (près de 59% des droits de vote) par la holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires face à un recul de 12 % des ventes et de 62 % du résultat :

- renouvellement des directeurs de collections et des directions générales dans les maisons phares – YSL, Gucci, Balenciaga et Bottega Venetta, assorti d’un rajeunissement de l’offre, d’une hausse de la part de la maroquinerie dans les revenus, rationalisation de la distribution-logistique, e-commerce, réseau Wholesale et élargissement du maillage des magasins,

- après un recul de 5 % des coûts, réduction du même montant en 2025,

- flexibilité financière via les cessions immobilières -1,2 Md€ en 2024, 2 Mds€ en 2025 et 2026,

- montée en puissance des diversifications  : lunetterie, lancée en 2015 : déjà 1,6 Mds€ de revenus pour le 2ème acteur mondial ; parfumerie, lancé en 2023 : achat de Creed, 2 lancements en 2024 et 2025 ;

- Stratégie environnementale « Care for the planet » de neutralité totale en 2033 :

- réduction des impacts de la chaîne d’approvisionnement (pollution de l’air et de l’eau, gestion des déchets et utilisation des sols…),

- « Index de développement durable des fournisseurs » et traçabilité du bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- Materials Innovation Lab dédié aux montres et à la joaillerie, et au textile,

- soutien à la biodiversité, l’agriculture régénérative et le fonds climat pour la nature ;

- Bilan en cours de renforcement : dette nette de 10,5 Mds€ et 1,4 Md€ d’autofinancement libre.

Défi s

- Exécution de la relance de Gucci, 1er contributeur historique aux résultats ;

- Evolution du dossier Valentino détenu à 30% avec option d’acquisition totale en 2030 ;

- Absence de prévisions chiffrées pour 2025 ;

- Dividende 2024 réduit de plus de la moitié à 6€, après acompte de 2€.

