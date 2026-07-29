À suivre aujourd'hui - Jeudi 30 juillet

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29 juillet -

Tous les regards seront tournés vers les géants de la technologie Apple et Amazon lorsqu’ils publieront leurs résultats trimestriels après la clôture du marché. Apple devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, portée par les ventes soutenues d’iPhone. La société a augmenté les prix de ses appareils en juin, à l’exception de son modèle phare, en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant sa chaîne d’approvisionnement, ainsi que l’impact des hausses de prix et la demande pour des produits tels que le MacBook Neo et l’iPad Air. Vient ensuite Amazon, qui devrait afficher sa plus forte croissance de chiffre d’affaires au deuxième trimestre depuis 2021, grâce à l’utilisation de l’IA qui stimule une forte demande dans son activité cloud. Les investisseurs s’intéresseront tout particulièrement aux plans d’investissement du géant technologique pour le reste de l’année, à sa trésorerie et aux dernières informations concernant son activité de puces sur mesure. La situation de l’activité de commerce électronique d’Amazon sera également au centre de l’attention.

Du côté des indicateurs économiques américains, l’estimation préliminaire du PIB du deuxième trimestre devrait montrer que l’économie américaine a progressé à un rythme annualisé de 2,1 %, à l’instar du trimestre précédent, tandis que le déflateur du PIB devrait s’accélérer, passant de 3,6 % à 3,9 %. Parallèlement, l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale occupera le devant de la scène. L’indice global des prix PCE devrait progresser de 3,7 % en glissement annuel, en ralentissement par rapport aux 4,1 % enregistrés précédemment, et reculer de 0,1 % en juin, après une hausse de 0,4 % le mois précédent. L’indice des prix PCE sous-jacent devrait s’établir à 0,2 % en glissement mensuel, contre 0,3 % en mai, et à 3,3 % en glissement annuel, en baisse par rapport aux 3,4 % enregistrés précédemment. La croissance des revenus des particuliers devrait ralentir à 0,3 % contre 0,7 %, tandis que la consommation corrigée devrait également s’atténuer à 0,3 % contre 0,7 %. Les données hebdomadaires du ministère du Travail sur les demandes initiales d’allocations chômage pour la semaine close le 25 juillet doivent également être publiées; elles devraient passer de 187 000 à 200 000, tandis que le nombre de demandes en cours devrait s’élever à 1,798 million pour la semaine close le 18 juillet.

Dans le secteur financier, Mastercard devrait annoncer une hausse tant de son bénéfice que de son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la résilience des dépenses et les volumes transfrontaliers, indicateurs de la demande en matière de voyages. Par ailleurs, KKR publiera ses résultats du deuxième trimestre, Wall Street surveillant de près les tendances en matière d’acquisition d’actifs, de levée de fonds et de monétisation des actifs. Les commentaires prospectifs de la direction de KKR pour le second semestre 2026 seront également au centre de l’attention. Blue Owl devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, tandis que les analystes et les investisseurs attendent des informations sur la santé du marché du crédit privé et souhaitent savoir si la forte pression de rachat pesant sur ses fonds phares a commencé à s’atténuer. Parallèlement, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase Global devrait annoncer une perte au deuxième trimestre, la volatilité accrue du marché ayant pesé sur les cours des cryptomonnaies et le moral des investisseurs. Par ailleurs, l’assureur santé Cigna doit publier ses résultats du deuxième trimestre, les investisseurs étant attentifs à toute révision des prévisions de bénéfice annuel de la société et à ses commentaires sur les coûts médicaux.

Wall Street s’attend à ce que Rivian annonce une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice net au deuxième trimestre. Les analystes s’attendent à ce que l’entreprise donne des précisions sur la demande pour le modèle R2.

Yum Brands, la société mère de KFC, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par la demande pour ses formules repas à prix avantageux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande dans un contexte d’incertitude économique croissante, à l’épidémie de cyclosporose liée à Taco Bell, à la cession de Pizza Hut, ainsi qu’aux prévisions annuelles. Par ailleurs, Hershey devrait afficher une légère hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, la hausse des prix amortissant en partie l’impact de la faiblesse persistante des volumes. Les investisseurs guetteront les signes d’une reprise des volumes et les dernières informations concernant les efforts d’innovation produit de l’entreprise visant à stimuler les ventes de l’ensemble de son portefeuille américain de chocolats et de snacks salés.

L’opérateur de croisières Norwegian Cruise Line Holdings devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenu par une demande résiliente pour ses croisières haut de gamme. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande, la tarification, l’impact des droits de douane sur la demande de voyages, l’impact des coûts portuaires, de main-d’œuvre et de carburant, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Reddit devrait annoncer une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, tirée par la hausse des dépenses publicitaires sur la plateforme de réseaux sociaux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la base d’utilisateurs de l’entreprise en Amérique du Nord.

Altria, le fabricant de Marlboro, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à la demande soutenue pour ses produits nicotiniques sans fumée. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la stratégie tarifaire et l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts.

Le laboratoire pharmaceutique Bristol Myers devrait publier ses résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs guetteront toute évolution de ses prévisions de bénéfices annuels et des ventes de médicaments phares tels que l’Eliquis.

Le raffineur Valero Energy devrait afficher un bénéfice ajusté en hausse dans ses résultats du deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées, les tensions croissantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d’exportations de carburants américains. Les investisseurs attendront des informations sur l’avancement du projet d’optimisation de l’unité FCC à la raffinerie de St. Charles, ainsi que les prévisions pour le troisième trimestre.

Solstice Advanced Materials devrait afficher un bénéfice ajusté en hausse dans ses résultats du deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, grâce à une forte demande de matériaux destinés au nucléaire et à l’électronique. Les investisseurs seront attentifs aux dernières informations concernant la croissance de la demande, les opportunités liées à l’IA et aux centres de données, ainsi qu’à l’impact potentiel des tensions actuelles entre les États-Unis et l’Iran.

Au Canada, les investisseurs s’attendent à ce que les résultats du deuxième trimestre de TC Energy affichent des bénéfices résilients et une croissance modérée du chiffre d’affaires, les prévisions consensuelles s’établissant à environ 0,83 dollar canadien par action de bénéfice et près de 3,91 milliards de dollars canadiens de chiffre d’affaires. L’attention se portera sur les tendances de la demande de gaz naturel, l’exécution des projets, les dépenses d’investissement et la confirmation ou non par la direction de ses perspectives pour 2026. La société publiera ses résultats trimestriels avant l’ouverture des marchés jeudi.

Le constructeur canadien d’avions d’affaires Bombardier devrait afficher un chiffre d’affaires en hausse au deuxième trimestre, grâce à une forte demande d’avions privés.

Le fabricant de parkas de luxe Canada Goose devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenu par une demande soutenue pour ses produits dans des régions telles que la Chine. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact de l’incertitude macroéconomique sur la demande, les prix et les coûts des intrants, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Du côté des données latino-américaines, le PIB préliminaire du Mexique pour le deuxième trimestre devrait afficher un rebond, l’économie devant progresser de 1,5 % en glissement annuel (contre 0,2 % auparavant) et de 1,3 % en glissement trimestriel, après une contraction de 0,6 % au trimestre précédent. Par ailleurs, l’agence brésilienne des statistiques publiera son indice d’inflation IGP-M, qui devrait reculer de 1,09 % en juillet, ainsi que le solde budgétaire de l’État central, qui devrait afficher un déficit d’environ 48 milliards de reais brésiliens. Sont également attendus les chiffres des prêts bancaires pour le mois de juin et le taux de chômage, qui devrait reculer à 5,4 %, contre 5,6 %.