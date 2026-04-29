À suivre aujourd'hui - Jeudi 30 avril

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29 avril - Apple doit publier ses résultats du deuxième trimestre, les analystes s'attendant à une accélération de la croissance du chiffre d'affaires grâce à la forte demande pour ses produits. Ces résultats interviennent une semaine après que le fabricant de l'iPhone a nommé John Ternus, responsable de longue date de la division matériel, au poste de directeur général, succédant ainsi à Tim Cook. Les investisseurs attendront avec impatience les commentaires sur la stratégie de l'entreprise en matière d'IA et sur la demande pour des produits tels que le MacBook Neo, alors que la société la plus légendaire de la Silicon Valley navigue dans un environnement difficile, marqué par ses difficultés à rattraper son retard dans le domaine de l'IA.

Le Bureau of Economic Analysis (BEA) doit publier les données d'inflation PCE pour le mois de mars. L'indice des prix PCE devrait afficher une hausse de 0,7 % en glissement mensuel et de 3,5 % en glissement annuel, tandis que le PCE de base devrait progresser de 0,3 % en glissement mensuel et de 3,2 % en glissement annuel. Le BEA publiera également des estimations préliminaires du PIB du premier trimestre, qui devrait afficher une croissance de 2,3 %. Les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage sont également attendus, les demandes initiales devant légèrement augmenter pour atteindre 215 000 pour la semaine terminée le 25 avril.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs s'intéresseront particulièrement aux performances de ses médicaments contre le diabète et l'obésité, ainsi qu'à la manière dont l'entreprise va gérer la pression sur les prix de son traitement injectable contre l'obésité et de son nouveau médicament oral contre l'obésité, récemment approuvé, à la suite de son accord avec l'administration Trump.

Merck publiera ses résultats du premier trimestre et les investisseurs attendront des informations sur les perspectives pour l'ensemble de l'année ainsi que des commentaires concernant la concurrence des génériques pour ses médicaments traditionnels et les moteurs de croissance au-delà du traitement anticancéreux Keytruda.

Caterpillar ouvre le bal des résultats du premier trimestre pour les grandes entreprises de construction nord-américaines. Les analystes s'intéresseront particulièrement aux commentaires de la société sur l'activité de construction aux États-Unis ainsi qu'à la demande des centres de données d'IA pour ses équipements d'alimentation de secours.

ConocoPhillips devrait annoncer une baisse de son bénéfice au premier trimestre et les investisseurs attendront avec impatience les commentaires sur la manière dont la société compte tirer parti de la flambée des prix du pétrole, les progrès de ses initiatives de réduction des coûts, ses projets au Venezuela ainsi que la façon dont elle compte faire face à l'incertitude géopolitique.

Hershey devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par la demande pour ses chocolats et ses sauces. Les investisseurs seront attentifs à l'impact de la hausse des prix du pétrole due à la guerre en Iran sur son emballage et sa chaîne d'approvisionnement.

Blue Owl devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, mais les analystes et les investisseurs se concentreront sur les perspectives de ce gestionnaire d'actifs alternatifs concernant le secteur du crédit privé, les rachats élevés sur l'un de ses fonds et son exposition aux sociétés de logiciels.

Mastercard devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre lors de la publication de ses résultats. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les dépenses de consommation et les perspectives économiques.

Intercontinental Exchange, la société mère de la Bourse de New York, devrait afficher un bénéfice en hausse au premier trimestre, grâce à une activité de transactions soutenue.

Reddit devrait afficher sa plus faible croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis plus d'un an, selon la moyenne des estimations des analystes compilées par LSEG. Lorsque la société de médias sociaux publiera ses résultats du premier trimestre, les investisseurs seront impatients d'entendre ses commentaires concernant le marché de la publicité numérique et sa base d'utilisateurs aux États-Unis, en particulier dans un contexte d'incertitude géopolitique liée au conflit en cours au Moyen-Orient. Certains analystes suggèrent que cette instabilité géopolitique pourrait inciter les spécialistes du marketing à allouer une part plus importante de leurs budgets publicitaires à des plateformes plus importantes telles que Meta et Google.

DTE Energy publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture du marché. Les investisseurs s'attendent à des rendements stables dans le secteur des services publics réglementés, à des tendances de la demande corrigées des variations climatiques, à des mises à jour sur les dépenses d'infrastructure, à des progrès en matière d'énergie propre et à une confirmation des prévisions pour l'ensemble de l'année.

Valero Energy devrait annoncer une hausse de ses bénéfices du premier trimestre par rapport à l'année dernière, les raffineurs américains enregistrant les marges les plus élevées depuis des années, alors que les perturbations des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient dues à la guerre en Iran stimulent la demande d'exportations de carburant américain.

Rivian devrait annoncer une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les investisseurs attendant des commentaires sur la demande de véhicules électriques dans un marché difficile, après que son grand concurrent Tesla ait manqué les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre, l'expiration des crédits d'impôt pour l'achat de véhicules électriques aux États-Unis ayant pesé sur la demande.

Western Digital devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la forte demande pour ses disques durs et ses solutions de stockage flash utilisés dans les serveurs d'IA, alors que les entreprises technologiques se précipitent pour développer leurs infrastructures d'IA. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions concernant la pérennité des dépenses dans les centres de données. Parallèlement, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de SanDisk au troisième trimestre fasse plus que doubler, les centres de données d'IA alimentant la demande en stockage flash, dans un contexte de pénurie mondiale de mémoire qui soutient des prix élevés et des carnets de commandes sur plusieurs années.

Le sous-traitant de la défense L3Harris devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes seront attentifs aux commentaires sur la demande de missiles et de munitions, alors que le Pentagone cherche à reconstituer ses stocks dans un contexte de conflits mondiaux accrus. Par ailleurs, Textron devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture de la bourse, les investisseurs se concentrant sur la demande dans le secteur de la défense dans un contexte de perturbations opérationnelles, sur les implications du budget américain de la défense pour l'exercice 2027 sur le programme MV75, ainsi que sur la vigueur du segment haut de gamme du marché de l'aviation et sur la stratégie globale du portefeuille.

Cigna devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs à toute modification des prévisions de bénéfices annuels de la société et aux performances de son unité de services de santé.

Baxter publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés et les investisseurs se concentreront sur la demande trimestrielle de solutions intraveineuses, une mise à jour concernant la pompe à perfusion Novum, ainsi que sur tout commentaire concernant le conflit au Moyen-Orient et les éventuelles révisions des prévisions annuelles.

Stryker devrait publier ses résultats du premier trimestre et l'attention des investisseurs se portera sur les ventes de ses dispositifs orthopédiques ainsi que sur l'impact financier de son récent incident de cybersécurité et de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Altria devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la hausse des prix des cigarettes et à la demande pour ses sachets de nicotine On! Les investisseurs attendront des commentaires sur les autorisations réglementaires pour ses produits de cigarette électronique, le sentiment des consommateurs et les prévisions annuelles.

Le distributeur de médicaments Cardinal Health s'apprête à publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs attendent de connaître d'éventuelles modifications de ses prévisions annuelles ainsi que l'évolution de la demande en médicaments spécialisés au cours du trimestre.

AIG publiera ses résultats du premier trimestre et les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant la concurrence sur le marché de l'assurance et les tendances en matière de tarification.

Gallagher publiera ses résultats du premier trimestre et les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant les projets de fusions-acquisitions et les tendances en matière de tarification de l'assurance dommages.

Le brasseur Molson Coors devrait afficher une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à une demande soutenue pour ses bières. Les investisseurs seront particulièrement attentifs à tout impact de la guerre au Moyen-Orient sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement liés à l'aluminium.

Le fabricant d'eau de Javel Clorox devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, pénalisé par la faiblesse de la demande pour ses produits de première nécessité, notamment les produits d'entretien. Les investisseurs attendront avec impatience les commentaires sur les mesures tarifaires, la demande et les volumes, l'impact des coûts des intrants et la concurrence croissante des marques de distributeurs, ainsi que les prévisions annuelles.

L'opérateur de croisières Royal Caribbean devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenu par une demande soutenue pour les croisières. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande, la tarification, l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts du carburant ainsi que les prévisions annuelles.

Bombardier devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le constructeur d'avions privés visant une augmentation des livraisons d'avions en 2026, malgré les tensions commerciales avec les États-Unis.

Air Canada devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, mais la plus grande compagnie aérienne du pays subit la pression de la hausse des coûts du carburant et de la main-d'œuvre.

Statistique Canada s'apprête à publier son chiffre mensuel du PIB pour février, l'économie devant avoir progressé de 0,2 %.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil publiera les données relatives à l'excédent budgétaire. Au Mexique, l'INEGI s'apprête à publier les données préliminaires du PIB du premier trimestre, qui devraient afficher une baisse de 0,5 % en glissement trimestriel, tandis que la croissance annuelle de l'économie devrait s'établir à 0,8 %. Parallèlement, l'INE chilien publiera les données sur la production manufacturière.