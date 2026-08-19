À suivre aujourd'hui - Jeudi 20 août

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19 août - Walmart devrait afficher une hausse de ses ventes à périmètre constant au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour les produits de première nécessité dans ses magasins et sur sa plateforme de commerce en ligne aux États-Unis. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs, ainsi qu’aux prévisions de ce leader du commerce de détail pour le second semestre. Les investisseurs suivront également de près la croissance de ses activités de publicité et de place de marché, qui génèrent des marges plus élevées.

Sur le plan économique, le ministère américain du Travail devrait annoncer une hausse de 1.000 des demandes initiales d’allocations chômage, qui atteindraient 210.000 pour la semaine close le 15 août. Le nombre de demandes continues s’élèverait probablement à 1,79 million pour la semaine close le 8 août, contre 1,777 million la semaine précédente. Par ailleurs, l’indice des affaires de Philadelphie devrait s’établir à 25 en août, en baisse par rapport aux 41,4 enregistrés en juillet.

Alberto Musalem, président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, participera à une interview en direct dans l’émission "Squawk on the Street" de CNBC (11h10/15h10).

Le distributeur de vêtements à prix réduits Ross Stores devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre grâce à une forte demande, les consommateurs, sous pression, se tournant vers des options moins onéreuses. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande, la fréquentation des magasins et les prévisions annuelles.

Au Canada, Statistique Canada publiera les prix à la production et l'indice des prix des logements neufs pour juillet, et le baromètre des affaires pour août est également attendu.

En Amérique latine, la balance commerciale et l'activité économique de l'Argentine doivent être publiées. Le pays devrait afficher un excédent de 1,85 milliard de dollars pour juillet, en baisse par rapport aux 2,194 milliards de dollars enregistrés en juin. L'activité économique a probablement progressé de 1,9% en juin, contre une hausse de 0,2% en mai.