A suivre aujourd'hui... JCDecaux, Carrefour, Carmila
information fournie par AOF 10/12/2025 à 06:04

(AOF) - JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, Carrefour , Carmila et Unlimitail annoncent la mise en place d’un partenariat stratégique pour développer et déployer une offre DOOH (Publicité digitale sur écrans) indoor au cœur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu’une offre OOH (Publicité traditionnelle) et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu’aux entrées des galeries, en France puis en Espagne. Cet accord a pour ambition de faire du retail media un moteur de croissance encore plus efficace pour les enseignes partenaires et les marques.

A l'issue d'un appel d'offres piloté par Unlimitail, les partenaires sont entrés en négociations exclusives en vue de la signature d'un contrat qui dessinera les contours d'un nouvel écosystème média au cœur des sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne.

Carrefour, Carmila et Unlimitail ont retenu JCDecaux pour la gestion, la modernisation ainsi que la commercialisation des espaces publicitaires intérieurs et extérieurs de leurs sites. Cette future collaboration s'inscrit au cœur de la stratégie de transformation des galeries des centres commerciaux Carrefour et leurs zones d'accès.

Ce projet constituera le plus vaste déploiement multisite jamais réalisé par JCDecaux en France. Il concernera 161 galeries des centres commerciaux et 297 zones d'accès aux galeries, afin d'optimiser l'impact des campagnes publicitaires.

En Espagne, ce contrat permettra à JCDecaux de renforcer son positionnement grâce à une nouvelle offre retail positionnée stratégiquement sur le parcours des consommateurs visitant les hypermarchés Carrefour. Ainsi, JCDecaux Espagne déploiera à partir de 2027 une offre DOOH indoor dans 91 galeries commerciales ainsi qu'une offre OOH et DOOH outdoor dans 88 zones d'accès aux galeries et aux hypermarchés Carrefour.

Valeurs associées

CARMILA
16,680 EUR Euronext Paris -0,36%
CARREFOUR
13,460 EUR Euronext Paris 0,00%
JCDECAUX
15,360 EUR Euronext Paris -1,03%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/12/2025 à 06:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

