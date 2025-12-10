A suivre aujourd'hui... JCDecaux, Carrefour, Carmila

(AOF) - JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, Carrefour , Carmila et Unlimitail annoncent la mise en place d’un partenariat stratégique pour développer et déployer une offre DOOH (Publicité digitale sur écrans) indoor au cœur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu’une offre OOH (Publicité traditionnelle) et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu’aux entrées des galeries, en France puis en Espagne. Cet accord a pour ambition de faire du retail media un moteur de croissance encore plus efficace pour les enseignes partenaires et les marques.

A l'issue d'un appel d'offres piloté par Unlimitail, les partenaires sont entrés en négociations exclusives en vue de la signature d'un contrat qui dessinera les contours d'un nouvel écosystème média au cœur des sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne.

Carrefour, Carmila et Unlimitail ont retenu JCDecaux pour la gestion, la modernisation ainsi que la commercialisation des espaces publicitaires intérieurs et extérieurs de leurs sites. Cette future collaboration s'inscrit au cœur de la stratégie de transformation des galeries des centres commerciaux Carrefour et leurs zones d'accès.

Ce projet constituera le plus vaste déploiement multisite jamais réalisé par JCDecaux en France. Il concernera 161 galeries des centres commerciaux et 297 zones d'accès aux galeries, afin d'optimiser l'impact des campagnes publicitaires.

En Espagne, ce contrat permettra à JCDecaux de renforcer son positionnement grâce à une nouvelle offre retail positionnée stratégiquement sur le parcours des consommateurs visitant les hypermarchés Carrefour. Ainsi, JCDecaux Espagne déploiera à partir de 2027 une offre DOOH indoor dans 91 galeries commerciales ainsi qu'une offre OOH et DOOH outdoor dans 88 zones d'accès aux galeries et aux hypermarchés Carrefour.