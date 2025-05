A suivre aujourd'hui... Jacquet Metals

(AOF) - Au premier trimestre 2025, les ventes de Jacquet Metals s’élèvent à 511 millions d’euros, inférieures de 8,5% à celles enregistrées un an auparavant et la marge brute s'élève à 119 millions d’euros et représente 23,4% du chiffre d’affaires contre 20,3% au premier trimestre 2024. La pression exercée sur la marge brute par la baisse des prix moyens de vente a été compensée par la baisse des prix moyens des stocks. Dans ces conditions, l’Ebitda courant s’établit à 24 millions d’euros, représentant 4,8% du chiffre d’affaires contre 19 millions d'euros au premier trimestre 2024.

Le résultat net part du groupe ressort à 2,3 millions d'euros sur ce trimestre contre 2,7 millions d'euros il y a un an.

Fin mars 2025, les investissements s'élèvent à 5 millions d'euros, les capitaux propres à 654 millions d'euros et le ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) à 30% (27% fin 2024).

Sur ce trimestre, le besoin en fonds de roulement opérationnel s'élève à 603 millions d'euros (31,4% du chiffre d'affaires) contre 564 millions d'euros fin 2024 (28,6% du chiffre d'affaires).

Dans le contexte géopolitique et économique actuel, perturbé et incertain, le groupe s'attachera à la gestion de son besoin en fonds de roulement et de ses coûts, à préserver sa solidité financière, et à poursuivre sa politique d'investissement et de développement.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 2025 la distribution d'un dividende de 0,2 euro par action.

