A suivre aujourd'hui... IT Link
information fournie par AOF 15/08/2025 à 07:49

(AOF) - Le groupe IT Link réalise au premier semestre 2025 un chiffre d’affaires de 42,29 millions d’euros en croissance de 0,8% par rapport à la même période en 2024 (1,6% retraité de l’effet calendaire négatif). Le taux d’activité ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 points par rapport au premier semestre 2024. Sur le premier semestre, les ventes en France affiche une légère décroissance de 0,65% à 35,07 millions d’euros, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile.

" Les efforts commerciaux supplémentaires mis en œuvre depuis le début de l'année pour accélérer la diversification des activités du Groupe ont commencé à porter leurs fruits dès le deuxième trimestre 2025 et doivent atteindre leur plein potentiel an second semestre ", souligne l'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés.

Les ventes à l'international progressent de 8,7%. La croissance de la Belgique se maintient à 12,7%. De son côté, le Canada affiche une hausse de son chiffre d'affaires de 7% malgré un taux de change fortement défavorable (impact de -4,9%).

De leur côté, les ventes de son segment " activités solutions " croissent de 23,7% pour atteindre 5,14 millions d'euros.

Suite à sa publication semestrielle, la direction de IT Link table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires entre 1 et 3% pour l'année 2025, tout en restant attentive à l'évolution de la situation économique et géopolitique. Le groupe anticipait précédemment une croissance des ventes de l'ordre de 3%.

En conséquence de la baisse du taux d'activité, le résultat opérationnel devrait s'établir autour de 6% du chiffre d'affaires avec une saisonnalité marquée entre le premier et le second semestre en raison du calendrier (4 jours ouvrés de plus au second semestre).

