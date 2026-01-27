 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Ipsen
information fournie par AOF 27/01/2026 à 08:32

(AOF) - Ipsen fait part de la nomination de Pierrick Lefranc au poste de vice-président exécutif (EVP) des opérations techniques et membre du comité exécutif (ELT), nomination qui prendra effet à compter du 1er avril 2026.

Pierrick Lefranc succèdera alors à Aidan Murphy, EVP des opérations techniques et membre de l'ELT, qui prendra sa retraite en mars prochain, après 30 années de carrière au sein de la société pharmaceutique.

Il apportera plus de 30 ans d'expérience dans les pharmaceutiques, ayant dirigé des opérations de production et des projets industriels à grande échelle, "en améliorant constamment la productivité, la qualité et la conformité réglementaire".

Depuis juillet 2019, il est vice-président senior chez Ipsen, supervisant les activités de production mondiales, l'ingénierie et l'excellence de l'entreprise. Il a rejoint la société en 2013 et a été nommé directeur du site de Signes en France en 2016.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème biopharmaceutique française focalisée sur les médicaments innovants en oncologie, dans les maladies rares et en neurosciences, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€ réparti entre les plateformes de croissance pour 75% (Decapeptyl, Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Tazverik), les neurosciences (Dysport) pour 21 % et les maladies rares (Bylvay, NutropinAq, Increlex et Sohonos) ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Europe (40 %) et les États-Unis (33 %) ;

- Ambition : être une biopharmaceutique leader dans les médicaments en oncologie (Cabometyx, Décapepty, Onivyde, Somatuline), maladies rares (NutropinAq et Increlex) et neurosciences (Dysport), regroupés dans un portefeuille aux ventes de 500 M€ au moins par produit ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour et Schwabe (54 % des actions et 72,36 % des droits de vote) et par M.Swabe (4,34 %), Marc de Garidel présidant le conseil de 13 administrateurs, David Loew étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- réduction des frais administratifs et généraux et accroissement des efforts en R&D,

- gestion active du portefeuille entre cessions (le Priority Review Voucher et Increlex) et acquisitions, les produits récemment acquis (Bylvay et Tazverik) contribuant fortement à la croissance du chiffre d’affaires,

- accélération de la croissance et économies de coûts via les partenariats :

- succès cliniques et commerciaux avec Genfit pour l’Elifibranor, assorti d’une prise de participation de 8 % et avec Marengo Therapeutics… ;

- 4 autres partenariats prometteurs : licence mondiale pour le développement et la commercialisation du STRO-003, anticorps-médicament ciblant l’antigène tumoral ROR1 créé par Sutro Biopharma, collaboration mondiale avec Skyhawk Therapeutic (molécules modulant l’ARN contre les maladies neurologiques rares, avec Foreseen Biothech (anticorps-médicament) et partenariat mondial hors Etats-Unis avec Day One (Tovorafenib, anti-cancer du cerveau enfantin).

- Financement de la croissance portée par un travail d’allongement de la dette ;

- Innovation ouverte, soutenue par une R&D exercée à Oxford, Cambridge, Saclay et Shangaï), aboutissant à la création d'un portefeuille de 31 médicaments approuvés ;

- Stratégie environnementale « Génération Ipsen » visant la neutralité carbone en 2025 :

- focus sur la consommation d’eau et le traitement des déchets,

- intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Bilan non endetté, avec 3,8 Mds€ de capitaux propres et, à fin juin,, 451 M€ d’autofinancement libre et une trésorerie nette de 488 M€.

Défis

- Réduction de la dépendance aux médicaments Somatuline, très concurrencé aux États-Unis, Décapeptyl et Dysport, les plateformes en oncologie et neurosciences associées aux produits de Bylvay et Tazverik assurant les 2/3 des ventes ;

- Second semestre 2025 crucial : après l’autorisation obtenue fin juillet en Europe pour le Cobometyx, attente de celle pour le Tovorafenib puis résultats des essais pour le Fidrisertib (essai pivot) et, surtout, pour le LANT (phase II) ;

- Poursuite du succès des 3 lancements majeurs en 2024 -Elafibranor au niveau mondial, Onivyde aux États-Unis, Odevixibat dans l’Union européenne- et de celui d’Iqirvo en Italie ;

- Après une hausse de 11,4 % des ventes et de 21,9 % du résultat opératonnel au 1 er semestre, objectifs 2025 rehaussés : croissance des ventes de + 7 % et marge opérationnelle de + 32 % ;

- Stratégie 2023- 27 d’une croissance annuelle des revenus d’au moins 7 % et marge opérationnelle d’au moins 32 % ;

- Dividende 2024 de 1,2 €.

Valeurs associées

IPSEN
138,5000 EUR Euronext Paris -0,14%
