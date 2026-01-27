A suivre aujourd'hui... ID Logistics

(AOF) - ID Logistics a annoncé un chiffre d'affaires de 1 037,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, en hausse de 12,2% sur un an, soit 14,7% à données comparables. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé 3 737,0 MEUR de revenus, en progression de 14,2%, correspondant à 16,0% à données comparables.

Dans le détail, la France (25% du chiffre d'affaires) a progressé de 7,2% au quatrième trimestre, tandis que l'Europe hors France (49%) a affiché une croissance de 13,1% à données comparables. L'Amérique du Nord (19%) a poursuivi sa forte dynamique avec +32% à données comparables. Les autres zones (7%), comprenant notamment l'Amérique latine et l'Asie, ressortent à +13% à données comparables.

Le président-directeur général, Eric Hémar, souligne une année 2025 "de forte croissance tout au long de l'année", marquée par un quatrième trimestre ayant franchi "pour la première fois" le seuil de 1 MdEUR de chiffre d'affaires trimestriel.

Le spécialiste de la logistique contractuelle indique par ailleurs avoir enregistré 27 nouveaux dossiers démarrés en 2025, et met en avant plusieurs contrats récents : ouverture prévue en 2026 d'un nouveau site au Royaume-Uni pour un acteur mondial du e-commerce, lancement d'une nouvelle activité au Portugal avec un client historique de l'ameublement, ainsi qu'un premier partenariat avec H&M au Brésil.

Le groupe estime que la croissance de 2025, portée par les nouvelles opérations et l'ouverture du Canada, constitue un levier de croissance pour les prochains mois. ID Logistics dit rester attentif à la montée en productivité des sites récemment ouverts et réaffirme sa volonté de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe. Les résultats annuels 2025 seront publiés le 11 mars 2026 après la clôture.

En savoir plus sur ID Logistics

Points clés

- Numéro 1 européen de logistique contractuelle créé en 2001 et présent dans 19 pays;

- Chiffre d’affaires de 3,27 Mds€ en rapide internationalisation : 27% pour la France, 48% pour le reste de l’Europe, 17% pour les Etats-Unis, puis l’Argentine, le Brésil et le Maroc ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37%, l’e-commerce pour 25%, les produits de grande consommation pour 18% puis la technologie (6%) ;

- Ambition : doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans via un haut niveau de technologie et une accélération de la croissance par acquisitions avec maintien des marges pour financer le développement ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9% des actions, 71,36% des droits de vote), les managers détenant 3,12% des actions et 3,92% des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Christophe Satin directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- extension du portefeuille clients, leaders mondiaux dans leur secteur, notamment dans la grande consommation, secteur non cyclique,

- discipline financière : recours à l’« asset light », location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90 %), logistique d’entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation,

- maîtrise de la montée en productivité des nouveaux sites

- réplication du modèle d’affaires à l’international, notamment aux Etats-Unis,

- innovation centrée sur la robotique l’IA et l’human centric, axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques et structurée par déploiement des projets disruptifs à partir de 4 campus ;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, O déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85% (79% en 2024)

- émissions de CO2 : recul de 40% vs 2018 – 20% en 2024),

- intensité énergétique : recul de 20% ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies avec les sociétés acquises et les ouvertures de sites ;

- Situation financière renforcée, avec un levier de la dette ramené à 0,69 et une trésorerie de 156,9 M€ à fin juin.

Défis

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Metro, Intermarché, Purflux…) et au taux de rétention client (98%) ;

- Après l’intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics et les ouverture de sites au Royaume-Uni, Italie, Roumanie et Allemagne, vers de nouvelles acquisitions en Europe et aux Etats-Unis, facilitées par une capacité financière solide (199 M€ de lignes de crédit confirmées à fin juin) ;

- Après 26 démarrages de sites, et des hausses de 16 % pour le chiffre d’affaires et de 12,9 % pour le bénéfice opérationnel courant au 30 juin, confiance pour 2025 fondée sur une « bonne croissance embarquée » ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.