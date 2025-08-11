 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 767,00
+0,28%
Indices
A suivre aujourd'hui... Icade
information fournie par AOF 11/08/2025 à 08:00

(AOF) - Icade signe avec BNPP REIM un accord pour céder sa participation dans un portefeuille de 23 actifs en Italie dont 5 actifs court / moyen séjour et 18 résidences sénior, situés dans le Nord et le Centre de l'Italie, représentant 15% de son exposition au secteur de l'immobilier de santé. Portant sur sa participation dans un véhicule de droit italien détenant un portefeuille supérieur à 300 millions d'euros, la transaction représente pour Icade un montant de 173 millions d'euros, en ligne avec la valeur des actifs dans l'ANR d'Icade au 30 juin.

Ce montant viendra rembourser quasiment intégralement le prêt d'actionnaires entre Icade et IHE Healthcare Europe.

Le closing de cette opération est prévu au quatrième trimestre 2025, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, telles que l'obtention de l'accord des municipalités locales. L'impact sur le cash-flow courant du groupe 2025 dépendra de la date de closing : il sera limité aux intérêts du prêt consenti par Icade à IHE entre la date effective du remboursement de celui-ci et le 31 décembre 2025.

Post transaction, Icade conservera via IHE une exposition résiduelle de 5 actifs en Italie ainsi qu'un portefeuille d'actifs au Portugal et en Allemagne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Agilité du modèle d’affaires « ReShapE » :

- activité foncière : reconversion en hôtels ou logements des actifs (14 % du portefeuille) ne satisfaisant pas aux critères de centralité, qualité de services et réduction du pipeline,

- promotion : face à la chute du marché résidentiel français, priorité aux ventes en blocs, aux réhabilitations, à la construction en bois bas carbone et partenariat avec Cardinal Campus pour accroître la création de valeur en logements étudiants,

- diversification dans les data centers et le logement locatif intermédiaire,

- focus sur la solidité financière via la forte diminution du fonds de roulement et l’allongement de la durée de la dette,

- innovation offensive :

- 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé & bien-être en ville,

- 3 piliers : intrapreneuriat, co-innovation par incubation de start-ups, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., partenariats territoriaux et industriels ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » visant la neutralité carbone totale en 2050 :

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 60 % vs 2019,

- réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€ et compensation des émissions résiduelles et un plan d’investissements 2022-26 de 100 M€,

- biodiversité positive : 100% des parcs d’affaires et + 50 % des constructions,

- intégration des critères ESG dans les emprunts (100 % dans les lignes de crédit) ;

- Pipeline de développement du tertiaire de 872 M€ lancé, 286 M€ restant à réaliser et carnet de commandes de la promotion stable à 1,6 Md€ ;

- Situation financière tendue avec un ratio LTV en hausse 36,5 % et un effet de levier de 10, contrebalancée par des liquidités de 2,6 Mds€ couvrant 5 années de service de la dette et la perspective, d’ici 2026, du solde du produit de cession d’Icade Santé, soit 1,3 Md€.

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 6,4 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 2 pôles : promotion et foncière tertiaire, dont bureaux pour les ¾ et parcs tertiaires ;

- Revenus répartis entre 369 M€ de revenus locatifs pour la foncière et 1,2 Md€ pour la promotion ;

- Ambition : recentrage sur l’activité de bureaux et la promotion et adaptation aux nouveaux besoins, en termes de résidences étudiantes, data centers et mixité des locaux d’activité ;

- Parc de bureaux et d’affaires situés à 95 % en Ile-de-France - 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 18,85 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil de 15 administrateurs, Nicolas Joly étant directeur général ;

Enjeux

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 60,1 € et du taux d’occupation financier, de 64,6 %, tous deux en repli en 2024 ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus mais normalisation du marché locatif à des niveaux encore inférieurs à ceux de 2022 ;

- Retombées de l’acquisition, pour 50 M€, auprès de Casino de 11 sites immobiliers à convertir en sites mixtes ;

- Après une hausse de 1,2 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 confirmé d’un auto-financement libre courant entre 3,4 et 3,6 € par action ;

- Anticipations 2028 : 1,8 Md€ d’investissements, 120 M€ de loyers additionnels et 1,7 Md€ de remboursement de dette ;

- Dividende 2024 en baisse à 4,31 €, versé en mars et juillet.

Valeurs associées

ICADE
22,440 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2025 à 08:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

