A suivre aujourd'hui... Hexaom

(AOF) - Hier, Hexaom s'est replié à Paris après avoir publié des résultats décevants au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a reculé de 17,62%, à 160,8 millions d’euros. Sur l’ensemble du semestre, le repli s’est élevé à 26,76%, à 305,4 millions d’euros. Dans le détail, sur les six premiers mois de l’année, l’activité de Construction de maisons s’est affaissée de 34,38%, à 236,3 millions d’euros, tandis que l’activité Rénovation a fléchi de 21,62%, à 20,3 millions d’euros. En revanche, la division Promotion immobilière a connu une belle croissance de 65 %, à 40,6 millions d’euros.
