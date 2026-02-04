 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Herige
information fournie par AOF 04/02/2026 à 07:51

(AOF) - Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Herige Industries s'établit à 379,4 millions d'euros, en baisse de 5,9% par rapport à l'exercice 2024 (-5,7% retraité de l'effet calendaire). "Cette évolution traduit une bonne résilience globale dans un marché encore marqué par la fragilité des signaux de reprise", explique le groupe spécialisé dans le négoce de matériaux de gros.

Au quatrième trimestre 2025, Herige Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 96,2 MEUR, en retrait de 2,4% par rapport à la même période de 2024, bénéficiant d'un effet calendaire favorable (-6,9% à jours comparables).

Dans un environnement où la dynamique de redémarrage du secteur reste étroitement conditionnée à la mise en place de mesures structurantes et pérennes (qu'il s'agisse du soutien à la rénovation énergétique, de la simplification des cadres réglementaires ou de la stabilité des dispositifs publics), la visibilité demeure limitée à court terme.

Dans ce contexte, Herige dit poursuivre "l'activation de ses leviers de performance opérationnelle afin de consolider ses fondamentaux et de se positionner favorablement pour tirer parti des opportunités qu'offrira la reprise progressive du marché".

Valeurs associées

HERIGE
21,6000 EUR Euronext Paris -0,46%
