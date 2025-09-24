A suivre aujourd'hui... Groupe Crit

 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par AOF 24/09/2025 à 07:46

(AOF) - Au premier semestre, Groupe Crit a vu son chiffre d’affaires consolidé progresser de 17,5 %, à 1,636 milliard d’euros, porté par un impact périmètre de 18,8 %, lié à l’intégration d’Openjobmetis, société consolidée depuis mai 2024. À périmètre et change constants, les revenus sont en légère baisse de 1,4 %. Parallèlement, l’Ebitda est passé de 56,3 à 61,7 millions d’euros, pour une marge de 3,8 %. Dans un environnement toujours attentiste, le groupe entend continuer à défendre son activité et ses résultats, malgré une base de comparaison défavorable au troisième trimestre.

Valeurs associées

CRIT
62,000 EUR Euronext Paris +4,73%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/09/2025 à 07:46:00.

