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A suivre aujourd'hui... Forvia
information fournie par AOF 24/04/2026 à 08:43

(AOF) - Forvia affiche un chiffre d'affaires de 5 135 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 6,4% au total et de 2,2% à taux de change constants, les variations de change ayant eu un impact négatif principalement en raison du dollar, du yuan et du yen.

La baisse organique de 2,2% des ventes représente une surperformance de 120 points de base par rapport à la production automobile mondiale, incluant un effet de mix géographique favorable estimé à 80 points de base.

S'il a souffert d'un mix client défavorable en Chine, où ses ventes organiques ont chuté de 23,5%, l'équipementier automobile revendique une croissance organique et une surperformance en Europe ( 1,8%), en Amérique du Nord ( 3,1%) et dans le reste de l'Asie ( 15%).

Par activité, le chiffre d'affaires organique du pôle Growth a baissé de 5,8%, pénalisé par un mix clients défavorable dans l'activité Seating en Chine, tandis que celui du pôle Value a progressé de 2,1%, porté par Clean Mobility, Lifecycle Solutions et Clarion.

Forvia ajoute mettre en oeuvre de manière proactive des mesures complémentaires, avec l'objectif de répercuter intégralement l'impact résiduel des hausses de coûts et des plans de résilience ciblés visant à atténuer l'impact d'éventuelles baisses de volumes.

Le groupe confirme ses objectifs 2026, dont un chiffre d'affaires entre 20 et 21 MdsEUR à taux de change constants, une marge opérationnelle entre 6% et 6,5% et un cash-flow net supérieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Septième fournisseur mondial de technologies automobiles, 1 er mondial pour les sièges et les systèmes d’équipement, né en 2022 ;

- Ventes de 27 Mds€, réparties en 6 activités : les sièges pour 32 %, les systèmes d’intérieur pour 19 %, les systèmes d’échappement pour 15 %, l’électronique (capteurs, conduite automatisée, gestion de l’énergie, multimédia…) pour 16 % et l’éclairage pour 14 %...

Chiffre d’affaires réalisé à 47 % en Europe-Moyen Orient-Afrique, à 27 % en Asie-Océanie (21 % en Chine) et à 26 % dans les Amérique ;

- Modèle d’affaires de positionnement sur les marchés porteurs : complémentarité du portefeuille d’activités dans l’électronique, consolidation de la place de n° 1 mondial via la durabilité dans les intérieurs et les systèmes de sièges, innovation et standardisation dans l’éclairage, accélération de l’électrification dans la mobilité verte ;

- Capital ouvert avec 5 actionnaires stratégiques : les actionnaires familiaux Hueck/Roepke pour 9 %, Exor (5, %), Peugeot 1810 (3 %), le groupe Caisse des Dépôts (4 %) et les salariés (2 %), Michel de Rosen présidant le conseil de 13 administrateurs, Martin Fischer étant directeur général depuis le 1 er mars.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires mené par un comité exécutif profondément remanié :

- priorité au désendettement, via 1 Md€ de cessions (Faurecia Automotive Composites), le « manage by cash » et le remaniement de la dette,

- en réaction au relèvement des tarifs douaniers américains, extension du système de « lean manufacturing » à toutes les fonctions de l’entreprise et nouveau programme Simplify de réductions des coûts, soit 11O M€ d’économies d’ici fin 2028 pour un coôt total de 150 M€ ;

- en Europe, déploiement du plan EU-FORWARD de renforcement de la compétitivité (près de 5 500 suppressions en 2025, soit un coût de restructurations de 247 M€) et du plan de synergies FORVIA HELLA avec 500 M€ d’économies attendues pour 2025,

- en Asie, lancement de « West to east » pour tirer parti de la reprise attendue en Chine (1/3 du marché mondial en volume) et porter à 38 %, vs 27 %, la part des revenus en Asie dès 2028,

- écosystème de partenariats industriels -neutralité carbone (Schneider Electric, Engie, Artelia, KPMG), intelligence artificielle (Accenture), cloud (Microsoft), analyse des données (Palantir), cybersécurité (GuardKnox ou Smart Eye), logiciels graphiques (Rightware) - renforcé depuis 2024, notamment avec Chery en Chine pour les cockpits intelligents (1 Md€ de ventes visées en 2029) et avec le chinois BYD en Hongrie ;

- innovation regroupée dans 80 centres de R&D (3,8 % des revenus), riche d’un portefeuille de près de 13 000 brevets avec 900 programmes en développement notamment en IA et logiciels en réorganisation depuis le début d’année :

- magasin d’applications Appning pour les 23 grandes marques automobiles mondiales,

- entité « Ignite » dédiée exclusivement aux logiciels ;

- Stratégie environnementale « Blue Effect» visant le net zéro en 2045 avec 2 étapes intermédiaires :

- 2O25 : réduction d’au moins 80 %, vs 2019, des émissions de CO2 des scopes 1 et 2,

- 2030 : réduction d’au moins 45 % des émissions de CO2 du scope 3,

- Division matériaux durables Materi’act visant 2 M€ de revenus en 2025 et soutenue par des partenariats : Veolia (30 % de modules intérieurs à plastiques recyclés), GravitHy (production d'acier décarboné à Fos-sur-Mer), SSAB (structures de sièges)…,

- Solutions hydrogène proposées directement (réservoirs pour le transport et le stockage d’hydrogène) et gigafactory de piles à combustible, avec pour objectif 3,5 Mds€ de revenus ;

- Émissions obligataires « vertes » ;

- Visibilité de l’activité avec des prises de commandes de + 20 Mds€ ;

- Dette financière ramenée à 6,4 Mds€ à fin juin, donnant un effet de levier de 1,97, face à 4,4 Mds€ de disponibilités.

Défis

- Marché mondial plombé par les réglementations environnementales en Europe et la montée de la concurrence chinoise dans les véhicules électriques ;

- Sensibilité des ventes aux six premiers clients : Volkswagen (19 %), Stellantis (10,5 %), Ford (9 %), Mercedes-Benz (7 %), GM (6 %) et BMW (5,5 %) ;

- Spéculations sur une cession de l’activité « Interiors », au 5 ème rang mondial par le chiffre d’affaires mais la moins rentable des divisions, dans le cadre de la stratégie de désendettement ;

- Après l’arrêt par Stellantis de son programme de pile à hydrogène développé au sein de Symbio, société commune avec Forvia et Michelin, dépréciation de 136 M€ sur la quote-part de Forvia ;

- Après une quasi-stabilité des ventes, de 13,1 %, une montée de 3,1 % du bénéfice opérationnel et une perte nette de 288,7 M€ à fin juin, objectifs 2025 inchangés : revenus de 26,3 à 27,5 Mds€, marge opérationnelle de 5,2 à 6 %, autofinancement libre stable autour de 500 M€ et levier de dette ramené à 1,8 ;

- Absence de dividende.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
10,3400 EUR Euronext Paris -2,08%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 08:43:00.

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