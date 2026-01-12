A suivre aujourd'hui... Exosens

(AOF) - Exosens a signé un contrat pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec Actinblack, l’un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, reconnu comme un fournisseur de confiance au sein de la communauté des forces spéciales.

L'accord porte sur plus de 7000 tubes, dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028. Ces tubes seront intégrés dans des jumelles de vision nocturne destinées à des utilisateurs finaux européens appartenant aux forces spéciales.

Pour le groupe de haute technologie, il s'agit de la plus importante commande unique pour ce type de produits, confirmant la forte adoption de ce nouveau produit par le marché.

Ces tubes sont conçus pour les environnements les plus exigeants en matière de faible luminosité, offrant une connaissance de la situation inégalée, des capacités de détection étendues et un confort visuel supérieur aux acteurs engagés dans des opérations nocturnes critiques.

Le montant de la commande n'a pas été dévoilé.

Points clés

- Numéro 1 mondial des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie, vendues sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul, créé en 1939 ;

- Activité de 394 M€ apportée à 71% par l’amplification et le reste par la détection & imagerie, sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul ;

- Fortes positions en Europe (68% dont 8% en France) devant l’Asie (18%) et l’Amérique du nord (14%) ;

- Ambition : devenir le numéro 1 mondial dans chacun de ses 4 grands marchés : les sciences de la vie & l’environnement, le contrôle industriel, le nucléaire puis la défense & surveillance ;

- Capital contrôlé à hauteur de 32,22 % par le groupe d’investissement HLD, devant BPIFrance avec 7,24%, Jean-Hubert Vial présidant le conseil de 8 administrateurs, Jérôme Cerisier étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maîtrise des processus industriels complexes impliquant des technologies en petite et moyenne série sur des marchés de niche, organisation décentralisée et intégration dans des écosystèmes complexes, investissements en 2026 dans la capacité de production en Europe et, pour la 1 ère fois, dans une usine aux Etats-Unis,

- renforcement du leadership dans les technologies critiques pour des missions stratégiques,

- élargissement du portefeuille de produits par innovation interne et acquisitions (100 cibles identifiées à long terme),

- croissance externe visant une répartition équitable entre Amplification et Détection & imagerie

- optimisation des flux de trésorerie avec objectif de conversion à 80 %, vs 76 % à fin juin,

- innovation riche de 130 brevets :

- financée par 7 à 8 % des revenus, fonctionnant étroitement avec l’ingénierie et la gestion de programmes répartie sur 10 pays et focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- Stratégie environnementale de limitation de l’impact des produits sur l’environnement via :

- d’ici 2027, éco-conception pour les nouveaux produits,

- optimisation de la consommation d'eau et d'énergie, amélioration des méthodes d'emballage et de distribution ;

- Profitabilité tirée par la hausse des volumes de vente en lien avec celui des capacités de production, dans un environnement d’intensification des commandes d’équipements de vision nocturne oar les pays de l’OTAN ;

- Bilan solide renforcé lors de l’introduction en Bourse : capitaux propres de 867 M€, dette nette de 178,6 M€ avec effet de levier de 1,3, les financements industriels et de R&D étant sécurisés par des crédits senior.

Défis

- Poursuite du parcours boursier haussier depuis l’introduction en juin 2024 et l’intégration au SBF 120 en mars ;

- Saisonnalité de l’activité, niveau de commandes et chiffre d’affaires étant concentrés sur la fin d’année ;

- Confirmation des attentes sur la demande mondiale en 2025 : intensification des commandes d’équipements de vision nocturne de la part des pays de l’OTAN et de leurs alliés ;

- Poursuite de l’élargissement du portefeuille de technologies de détection & imagerie avec les acquisitions de NVLS, spécialiste des lunettes nocturnes et thermiques, de Noxant, spécialisé dans les caméras infrarouge puis, en août de Phasics, n°1 français des caméras avec analyse des fronts d’onde ;

- Après des revenus en hausse de 13,2% et un résultat multiplié par 9 à fin juin, objectifs 2025 : croissance des ventes dans le haut de la fourchette de 15-20% et, pour l’excédent d’exploitation dans le bas de la fourchette de 20-25% avec un autofinancement libre autour de 350 M€ ;

- Anticipations 2027 : amélioration de 20 % des capacités de production, doublement des revenus vs 2023 et montée de la marge d’exploitation vers 25 % ;

- Dividende 2024 de 0,10 €.