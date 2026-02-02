A suivre aujourd'hui... Europlasma

(AOF) - Europlasma a annoncé, que dans le cadre d'un appel d'offres international, sa filiale Valdunes Industries a été sélectionnée par une société américaine pour la fourniture de roues de train. Le montant du contrat s'élève à près de 4,3 millions de dollars, soit environ 3,6 millions d'euros.
Le groupe industriel français dédié dans la dépollution et la décarbonation précise que son client exploite un vaste réseau ferroviaire de voyageurs d'une des principales métropoles des Etats-Unis pour l'un des réseaux de trains de banlieue les plus fréquentés d'Amérique du Nord, avec plusieurs centaines de milliers de passagers chaque jour.
Guillaume Ferrand, directeur développement de Valdunes, a déclaré : "Cette sélection face à des concurrents internationaux confirme la reconnaissance de Valdunes Industries pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos solutions sur un marché ferroviaire particulièrement exigeant. Elle consolide également notre position auprès des grands opérateurs internationaux de transport public. Les roues fabriquées par Valdunes Industries vont ainsi équiper les trains d'un grand pôle urbain nord-américain, contribuant à la sécurité et au transport de millions de voyageurs".
