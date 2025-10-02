A suivre aujourd'hui... EssilorLuxottica

(AOF) - EssilorLuxottica a annoncé la finalisation de l’acquisition d’Optegra auprès de MidEuropa. « Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra est une plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée », rappelle le groupe français. Elle opère un « réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas ». EssilorLuxottica souligne que cette plateforme d'ophtalmologie est « très complémentaire avec son portefeuille med-tech.

L'opération, dévoilée fin mai, a été autorisée par les autorités de concurrences compétentes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur EssilorLuxottica

=/ Points clés /=

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique avec près de 18 000 magasins dans 150 pays, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 256,5 Mds€ réalisé à 40% dans les solutions professionnelles et à 52 % dans les ventes directes aux consommateurs ;

- Présence forte en Amérique de nord pour 45% des ventes et en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37% ;

- Modèle d'affaires combinant intégration verticale -intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial-, fonctionnement en réseau ouvert et innovations de rupture, telle l’ambition d’éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 ;

- Capital contrôlé à 32,5% par la famille del Vecchio puis par les salariés, à 4,3%, Francesco Milleri étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs et Paul du Saillant directeur général délégué.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- rapidité des prises de décision par recours au big data et consolidation du portefeuille de marques de luxe via la récurrence des renouvellements, les acquisitions et partenariats,

- maîtrise et déploiement des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, japonais Waashin, roumain Optical Invest. Group… ;

- capacité d’anticipation dans le domaine des « lunettes intelligentes » : entrée à hauteur de 5,1% dans le capital du japonais Nikon (producteur de composants indispensables aux algorithmes d’intelligence artificielle), partenariat stratégique avec Meta (ventes prometteuses de Ray-Ban Meta aux Etats-Unis) ou Be My Eyes,

- diversifications : dans l’audition, dans la med-tech renforcée par les acquisitions de plateformes med-tech, allemande (Heidelberg) ou italienne (Espansione) puis dans le streetwear avec l’acquisition pour 1,5 Md$ de l’américain Suprême ;

- innovation articulée autour de 4 objectifs -améliorer la vision, augmenter la précision des examens de vue, exprimer un style et créer des lunettes connectées- et conçue comme levier de croissance à partir d’un portefeuille de près de 2 400 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et du nouveau lab en partenariat avec le polytechnico de Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant la neutralité carbone

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 42 %, vs 2022, des émissions de scope 1 et 2 et de 25 % celles du scope 3 relatives au transport, achats et distribution ;

- carbone : autoproduction d’énergie et compensation par reforestation ;

- circularité et intégration de l’éco-conception dans les développements de produits ;

- Actifs reconnus : lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions et Stellest ;

- Bilan sain avec un endettement net de 9,8 Mds€, face à 2,2 Mds€ de liquidités et + 35 Mds€ de capitaux propres. 2,26 Mds€ d’autofinancement libre

=/ Défis =/

- Succès des verres Stellest, vendus en France, Etats-Unis, Italie et Chine et de SightGlassVisionla contre la progression de la myopie des enfants ainsi que des lentilles de contact MiSightTM ;

- Accueil du public aux lunettes auditives Nuance Audio, lancées fin 2024 aux Etats-Unis, début 2025 en France ;

- Rumeurs d’une prise de participation autour de 5% du capital, par Meta ;

- Confirmation des objectifs fixés pour la période 2022-2026 : croissance annuelle des ventes de 5,5% et marge opérationnelle de 19 à 20% ;

- Dividende 2024 de 3,95 €, payable en actions ou numéraire.