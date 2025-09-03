 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Eramet
AOF 03/09/2025 à 07:52

(AOF) - Abel Martins‑Alexandre est nommé directeur financier d’ Eramet , en charge des systèmes d’information et des achats, poste qu'il occupera à compter du 15 septembre prochain. Il succède à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du groupe. Abel Martins‑Alexandre était jusque récemment " managing director & head of infrastructure, energy et industrials " chez Lloyds Corporate & Institutional Bank.

Avant cela, il a mené une carrière de 15 ans chez Rio Tinto, occupant différents postes en stratégie, direction commerciale, business développement, finance, avant de devenir le trésorier du groupe, avec notamment la responsabilité globale des activités de trésorerie, financements et planification du capital, financements structurés et financement de projets, gestion des plans de retraite et des assurances.

Avec un parcours de plus de 25 ans dans la banque et dans l'industrie, Abel Martins‑Alexandre dispose d'une longue expérience internationale dans les métiers de la finance et le secteur des ressources naturelles, et d'une solide expertise dans la réalisation d'initiatives stratégiques, la finance d'entreprise et les marchés de capitaux, la gestion stratégique des risques et l'amélioration de la performance financière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Eramet

=/ Points clés /=

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, puissant dans le minerai de manganèse et le ferronickel (1er mondial), dans le zircon et les matières titanifères (4ème mondial) et diversifié dans les ressources pour la transition énergétique ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, recentré sur pour les mines et métaux -manganèse pour 60% des ventes, nickel pour 19 %, les sables minéraux pour 9%, le lithium étant en phase de démarrage ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21% par l’Etat français dont la STCPI (4,03%, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories étant PDG du conseil de 17 administrateurs ;

- Changement de gouvernance le 27 mai : Christel Bories conserve la présidente et Paulo Castellari prend la direction générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires combinant croissance et contrôle des coûts :

- focus sur la performance opérationnelle et les allocations de capital : en 2025, nouvelle réduction des capex à 400-450 M€, limitation des ventes de nickel en Indonésie et contrôle des coûts (suspension de la production de manganèse au Gabon et report du projet de recyclage de batteries en Europe),

- gestion du bilan avec une maturité de la dette étendue à 3,2 ans,

- innovation portée par le centre IDEAS à Trappes : pilotage par les business units pour des mines 4.0 recourant aux données, production additive, robotisation…) ;

- Stratégie environnementale « Act for positive mining » de neutralité carbone en 2050 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 dès 2035 via la décarbonation de la production et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire avec protection des ressources en eau et de la qualité de l’air,

- montée à 40% en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable,

- lancement d’un challenge innovation sur la bio diversité,

- projet norvégien de captage et utilisation de carbone (CCUS),

- emprunts liés au développement durable ;

- Portefeuille de mines de classe mondiale en voie d’élargissement :

- production de manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal) et lithium (Argentine et France),

- exploration des saumures de lithium au Chili, des limonites de nickel en Indonésie et finalisation de l’étude sur le nickel et le cobalt à Sonic Bay ;

- Sécurisation de l’exposition à la filiale néo-calédonienne SLN : accompagnement des opérations mais sans aucun financement ;

- Bilan maîtrisé malgré un autofinancement libre négatif du fait de la prise de contrôle total de la mine argentine de lithium : levier de la dette (dont les notes ont été mises sous perspective négative) en hausse à 1,8, ratio sur fonds propres doublé à 61% mais disponibilités à 2,2Mds€.

=/ Défis /=

- Dans un marché instable, sensibilité aux risques géopolitiques -Gabon, Mali et Sénégal-, à la demande chinoise, au recul des prix de vente du manganèse et à l’agressivité concurrentielle de l’Indonésie ;

- Indonésie : après la limitation imposée par les autorités locales à l’extension des ventes de nickel de la société commune avec Tsingshan, issue réglementaire de la nouvelle demande d’exploitation pour 2025-26 ;

- Objectifs 2025 :

- minerai de manganèse transporté en hausse à 6,7-7,2 Mt,

- minerai de nickel : ventes en baisse à 29 Mth,

- carbonate de lithium : décuplement de la production à 10-13 kt-LCE, portée par le démarrage récent de l’argentin Centenario et fondée sur une technologie propre ;

- Dividende 2024 de 1,5 € par action.

Valeurs associées

ERAMET
48,6600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 07:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

L'offre BoursoBank