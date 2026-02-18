 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Emeis
information fournie par AOF 18/02/2026 à 08:22

(AOF) - Emeis indique avoir dépassé sa guidance 2025 avec un EBITDAR de 872 MEUR, en hausse de +19,2% à périmètre constant sur un an (contre une hausse comprise entre +15% et +18% attendue).

Le groupe de prise en charge de la dépendance (anciennement Orpéa) explique que sa "performance a été portée par l'ensemble des métiers et des géographies (notamment en France, en Allemagne et aux Pays-Bas)".

Son FCF ressort autour de +342 MEUR en 2025, contre -298 MEUR en 2024, dont un FCF récurrent également en forte amélioration, redevenu même positif au 2e semestre (+20 MEUR).

Le groupe affiche un chiffre d'affaires en hausse de +6,1% à périmètre constant (dont +3,3 points d'effet prix, +1,7 point d'effet occupation et +1 point lié aux établissements ouverts récemment).

Il pointe aussi une amélioration des taux d'occupation sur l'ensemble des métiers et des zones géographiques, en progression de +1,8 point en moyenne sur un an, à 87,6% (+2 points sur les maisons de retraite à 87,2% et +1 point sur les cliniques à 88,8%).

Emeis attend une poursuite de cette dynamique favorable dans les années à venir, avec en 2026 une croissance attendue de l'EBITDAR supérieure à +10% et une guidance moyen terme confirmée d'un taux de croissance annuel moyen de l'EBITDAR entre +12% et +16% sur la période 2024-2028.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 93 500 lits et 1051 établissements, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 5,6 Mds€, apporté à 65 % par les maisons de retraites (résidents de + 80 ans) et à 31 % par les cliniques (résidences services pour les + de 70 ans, cliniques médicales et psychiatriques) et le reste par les services et soins à domicile ;

- Revenus répartis entre la France pour 42 %, l’Europe du nord pour 29 % (dont Allemagne pour 17 %), l’Europe centrale pour 17 %, l’Europe du sud et l’Amérique latine (Brésil, Chili, Uruguay) pour 8 % ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Capital contrôlé à 50,4 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts (22,48 %), la MAIF (14,87 %), la MACSF (7,43 %) et et CNP Assurances (5,58 %), Guillaume Pepy présidant le conseil de 13 administrateurs et Laurent Guillot étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires menée par un comité exécutif reconstruit :

- recentrage sur France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Espagne et Autriche,

- baisse des coûts : mise en place de synergies entre métiers, unification de l’infrastructure d’information et repli des investissements dans l’immobilier,

- poursuite de la restructuration financière via cessions immobilières et opérationnelles (1 5 Md€ entre mi- 2022 et fin 2025) : 2 Mds€ supplémentaires attendus, dont 1 Md€ en cours de négociation ;

- optimisation du portefeuille immobilier, de 6,2 Mds€, par prises à bail et cessions,

- innovation axée sur la digitalisation et l’optimisation des soins ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 %, vs 2019, d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 30 %,

- Après les restructurations financières (augmentation de capital et apport en fonds propres), bilan encore tendu : face à 5 Mds€ de capitaux propres, dette de 4,7 Mds€ donnant ratio LTV de 19,5 %, un autofinancement libre encore négatif.

=/ Défis /=

- Redressement opérationnel en France (taux d’occupation des maisons de retraite à 85,8 % d’où une contribution de 75 % au redressement de la marge), la France et l’Europe du nord étant les pays les plus profitables ;

- Stratégie immobilière de moyen terme, ralentie par les tensions du marché immobilier : repli de la détention des murs à 25 %, vs 46 % en 2022 et création d’une foncière dédiée avec une marge de promotion de 10 % ;

- Reprise de l’activité en France, affectée par le recul des hospitalisations dans les cliniques, et poursuite du dynamisme à l’international ;

- Après une hausse de 6,2 % du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2025 confirmés : hausse de 9 % des revenus (5,23 Mds€ de revenus) et de 15 à 18 % du bénéfice d’exploitation et ratio LTV ramené à moins de 50 % :;

- Absence de dividende.

Valeurs associées

EMEIS
15,0800 EUR Euronext Paris -1,24%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 08:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    France: inflation de 0,3% sur un an en janvier, confirme l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:47 

    Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Le nombre de créations d'entreprises en France quasi stable en janvier, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:44 

    Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank