 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Elis
information fournie par AOF 30/01/2026 à 08:00

(AOF) - Le chiffre d'affaires publié atteint 4 796,8 millions d'euros en 2025, en croissance de +4,9%, dont +3,8% de croissance organique, +1,8% d'effet périmètre et -0,7% d'effet de change.

Cette performance est liée à une dynamique commerciale satisfaisante en vêtements professionnels (Industrie, Commerce & Services). En Hôtellerie-Restauration, la saison estivale a été bien orientée et bénéficiait d'une base de comparaison favorable.

Au 4ème trimestre 2025, le chiffre d'affaires publié progresse de +2,7% (+2,5% de croissance organique et +0,2% d'effet périmètre relatif à l'acquisition de JP Muller, consolidée depuis le 1er décembre 2025).

Le groupe confirme ses objectifs financiers 2025 communiqués le 6 mars 2025.

Les marges d'EBITDA ajusté et d'EBIT ajusté, tout comme le résultat net courant par action (sur une base diluée) et le free cash-flow, sont attendus en léger progrès par rapport à 2024.

Dans le cadre de la nouvelle politique d'allocation du capital, la réduction du levier d'endettement sera limitée à environ -0,1x sur l'année 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Prestataire de solutions de location-entretien d’articles textiles et de services dans l’hygiène, le bien-être et l’anti-parasitaire , créé en 1883 ;

- Revenus de 4,6 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 29 %, l’industrie pour 27 %, l’hôtellerie-restauration pour 26 %, les commerces et services pour 18 % ;

- Présence de plus en plus internationale, la France apportant 28 % des revenus, devant l’Europe centrale (8 %), la Scandinavie & Europe de l’est (14 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Amérique latine (9,5 %) et l’Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de : réplication de la stratégie de maillage territorial et de densité du réseau en français dans les autres 30 pays, recherche d’implantation de pays à fort potentiel, conception de produits et services circulaires ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes -11,9 % des actions et 20,4 % des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 15,1 % et 13,05 % pour le fonds brésilien BWSA et 2,91 % et 3,64 % pour les dirigeants & salariés ;

- Conseil de surveillance de 13 membres présidé par Thierry Morin et directoire présidé par Xavier Martiré.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la rentabilité via l’optimisation de la logistique, l’intégration des process circulaires, la baisse des stocks centraux de linge et et les renégociations d’achat d’énergie,

- sécurisation des contrats d’approvisionnement via des prix fixes en gaz et électricité,

- renforcement des structures commerciales et sélectivité accrue en croissance externe,

- déploiement de l’offre aux TPE-PME à l’international,

- innovation axée sur la digitalisation, portée par des chefs de projet dédiés tels les programmes de traçabilité - Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control dans la lutte contre les nuisibles- et dopée par les partenariats avec une douzaine de start-up ;

- Stratégie environnementale 2030 fondée sur l’éco-conception, la durabilité et la circularité :

- réduction de 47,5%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 (fournisseurs, déplacements et fin de vie des produits vendus,

- point d’étape 2025 : 80 %, vs 2010, des textiles en fin de vie réutilisés/recyclés,

amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- optimisation des ressources en eau

- intégration des objectifs climat dans la facilité de crédit de 900 M€ ;

- Appui sur une faible exposition (30 %) des revenus aux cycles économiques et sur l’externalisation des services par les clients, d’où une croissance externe agressive (50 à 150M€ disponibles pour 2025) avec 3 acquisitions au 1 er semestre (l’espagnol Carsan, l’allemand Enst et le suisse Badensee) et privilégiant les marchés, fragmentés -linge plat (vêtements professionnels, serviettes) et lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie volontariste de diminution & rationalisation de la dette (échéances intégralement à taux fixe et étalées jusqu’à juin 2032) reconnue par l’obtention du profil « Investment Grade » avec un effet de levier ramené à 1,92 et un autofinancement libre de 31 M€.

Défis

- Suivi des performances en Hôtellerie-restauration, les opérateurs privilégiant les prix élevés sur le taux d’occupation en France et au Royaume-Uni ;

- En Amérique latine, impact négatif sur le chiffre d’affaires des changes devises locales /euro sur le chiffre d’affaires et attente de l’intégration des hausses de salaires minimaux dans les contrats ;

- Après une hausse de 3,5 % du chiffre d’affaires et de 2,6 % du résultat net courant au 1 er semestre, objectifs 2025 confirmés : hausse des revenus proche de 4 %, légère croissance du résultat net et de l’autofinancement libre et levier de dette en repli d’un point ;

- Dividende 2024 en hausse 0,45 €, avec programme de rachat d’actions de 150 M€.

Valeurs associées

ELIS
24,500 EUR Euronext Paris +0,91%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 08:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Réunion hebdomadaire du cabinet au Palais de l'Elysée à Paris
    France: Le PLF 2026 de retour à l'Assemblée nationale, nouveau 49.3 attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:10 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce vendredi une dernière fois sa responsabilité ‍sur le budget 2026 alors que le projet de loi de finances (PLF) revient en dernière lecture à l'Assemblée nationale après son ‌rejet la veille par le Sénat. Les sénateurs ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue en hausse, le successeur de Powell attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite

  • Des yaourts du groupe alimentaire français Danone dans les rayons d'un supermarché Auchan à Nice
    France: Les dépenses de consommation des ménages reculent plus que prévu en décembre
    information fournie par Reuters 30.01.2026 08:56 

    Les dépenses ‍de consommation des ménages en biens ‌en France ont diminué en ​décembre, plus qu'attendu, ⁠montrent les données publiées vendredi ⁠par ‍l'Insee. Elles ont ⁠baissé de 0,6% sur un mois, ​après -0,3% (non révisé) en novembre, selon ⁠les données. Les ... Lire la suite

  • L'écologiste Grégory Doucet (d) reçoit l'écharpe de maire des mains du maire sortant et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb (g), le 4 juillet 2020 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    A Lyon, feu Gérard Collomb omniprésent dans la campagne électorale
    information fournie par AFP 30.01.2026 08:52 

    Deux ans après sa mort, la figure de Gérard Collomb, ancien maire et ex-ministre de l'Intérieur, plane sur la campagne à Lyon, tous les candidats - y compris ses rivaux d'hier - s'inscrivant dans son sillage. Pendant près de vingt ans, ce socialiste devenu macroniste, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank