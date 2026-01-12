A suivre aujourd'hui... Ekinops

(AOF) - Le conseil d'administration d'Ekinops, fournisseur de solutions de télécommunications et de cybersécurité SASE pour les opérateurs de télécommunications et les entreprises, annonce la nomination de Lionel Chmilewsky au poste de directeur général (CEO) du groupe a compter du 12 janvier 2026.

Sous la direction de Lionel Chmilewsky, Ekinops poursuivra la mise en oeuvre de son plan stratégique "Bridge", axé sur l'innovation, la satisfaction client, le positionnement sur de nouveaux marchés en forte croissance, ainsi que la mise en place de nouveaux leviers de croissance et de création de valeur durable.

Fort d'une solide expérience internationale notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis dans les secteurs de la tech, des télécommunications et de la cybersécurité, Lionel Chmilewsky a conduit des stratégies de croissance et de transformation complexes, bâti et piloté des équipes multinationales.

Avant de rejoindre Ekinops, Lionel Chmilewsky a notamment occupé le poste de président et directeur général du groupe TrustBuilder leader européen SaaS en cybersécurité, spécialisé dans la protection des identités numériques et la gestion des accès.

Auparavant, il était CEO de Corero Network Security plc., société leader de solutions de cybersécuriteé anti-DDoS, cotée à la bourse de Londres.

Lionel Chmilewsky a également été CEO de Cambridge Broadband Networks et de Comverse IP Communications. Il est par ailleurs Président du Conseil d'administration de Hive Streaming.

AOF - EN SAVOIR PLUS