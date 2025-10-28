 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Clariane
information fournie par AOF 28/10/2025 à 06:35

(AOF) - Clariane a dévoilé un chiffre d’affaires de 3,976 milliards d’euros pour le compte du troisième trimestre, en progression de 1,1%, ou de 4,9% en organique. En données publiées, l’activité en France a fondu de 1,7%, à 1,709 milliard d’euros, tandis qu’elle a progressé de 5,7%, à 983 millions d’euros en Allemagne, son deuxième marché. Grâce à ces bonnes performances, le groupe dédié aux services de santé, soins de longue durée et à l’aide à domicile a confirmé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires 2025 est attendu en croissance de 5% en organique. Parallèlement, l'Ebitda, pré IFRS 16 et proforma des cessions, devrait être en hausse de 10% sur le second semestre et devrait s'établir à autour de 12% avec la montée en charge progressive des mesures d'ajustements et d'économies déployées en France et en Allemagne.

Pour Sophie Boissard, directrice générale du groupe, "Clariane enregistre ce trimestre encore une bonne dynamique sur l'ensemble de ses réseaux et activités, soutenue par des sous-jacents solides en matière de qualité et par le fort investissement de ses équipes. La croissance du chiffre d'affaires bénéficie d'une part de la progression régulière des taux d'occupation dans l'activité maisons de retraite médicalisées et habitats partagés ainsi que, d'autre part, de l'amélioration continue du case mix et des volumes, notamment ambulatoires, dans les activités de santé spécialisée".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec 1 225 établissements dans 6 pays européens, créé en 2003 ;

- Chiffre d'affaires de 5Mds€ réalisé par 3 métiers : les maisons de retraite médicalisées pour 61,7 %, les établissements de santé spécialisée pour 25,9 % et les domiciles et habitats partagés ;

- Revenus tirés de la France, Espagne et Royaume-Uni pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 12 % et du Benelux, avec des places de numéro 1 dans chaque zone ;

- Ambition fondée sur 3 piliers : l’optimisation des structures existantes via le recours à l’amulatoire, le renforcement de la compétitivité via une expertise médicale élevée et la création d’un socle de confiance ;

offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), avec un taux de 24 % de détention d’immobilier, d’une valeur de 3 Mds€ ;

- Capital tenu par des institutions financières (Prédica pour 26 %, Ker Holding pour 25,2 %, Flat Footed pour 12,9 % et Leimar Valeurs pour 5,5 %), Sylvia Metayer présidant depuis mai le conseil de 15 administrateurs, Sophie Boissard étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Plan de renforcement » priorisant maîtrise de la dette et génération de trésorerie, réalisé en avance au 1 er semestre:

- recentrage géographique par cessions des activités au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

- cessions en France des activités d’hospitalisation à domicile et de la société Petit-Fils,

- plan de cessions immobilières de 1 Md€ d’où un repli du patrimoine immobilier à 2,6 Mds€, soit 24 % du réseau,

- redressement de l’Allemagne,

- travail sur la dette : crédit syndiqué, prêt relais immobilier, refinancement par émissions…,

- retour prudent aux investissements de croissance -200 M€ en 2024-25, avec déploiement de l’offre de santé mentale sous les marques Inecea et Ita Salud Mental,

- innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-up, partenariats avec universités ou CEA, laboratoires d'innovation...;

- Stratégie environnementale renforcée :

- réduction de 46 % des émissions de CO2 d’ici 2031,

- 87 % des déchets valorisés et 44 % réutilisés ou recyclés,

- décarbonation des achats, contrat d’électricité renouvelable, résilience des établissements…,

- emprunts intégrant les critères ESG ;

-- Pipeline de 11 000 lits neufs d’ici 2026, à rajouter aux 91 000 lits gérés à fin juin ;

- Bilan sécurisé par l’augmentation de capital de 2024, avec un niveau de trésorerie de 750 M€ suffisant face à l’échéancier de la dette (levier de 5,6 et ratio LTV ramené à 57 %).

Défi

- Poursuite de la remontée du taux d’occupation, de 91 % à fin juillet ;

- Réduction de l’impact négatif sur l’excédent d’exploitation de la réforme tarifaire en France ;

- Après une une croissance de 4,8 % du chiffre d’affaires et une perte nette de 47 M€ (coûts de réorganisation et de cessions) au 1 er semestre, objectifs 2025 confirmés : croissance de 5 % environ des revenus et de 6 à 9 % de l’excédent brut d’exploitation, levier du crédit syndiqué inférieur à 5,5 et LTV de 55 % ;

- Ambition 2026 : croissance annuelle de + 5 % du chiffre d’affaires et marge opérationnelle de 13,2 à 13,7 % ;

- Absence de dividende.

Valeurs associées

CLARIANE
4,494 EUR Euronext Paris -0,09%
